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Güngördü, 16’ncı Zeytin Festivali için gelen misafirleri kabul etti

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Güngördü, 16’ncı Zeytin Festivali için gelen misafirleri kabul etti
Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, 16’ncı Zeytin Festivali kapsamında kente gelen misafirleri Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nde kabul etti

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye, Almanya, İran, Bosna Hersek, İtalya, Ukrayna, Romanya, Rusya, Sırbistan’dan gelen konukları gruplar halinde kabul eden Güngördü, katılımcılara kent, festival ve zeytin üretimi hakkında bilgi verdi.
 

Güngördü; Kemerhisar Belediye Başkanı, Bolu Kıbrıscık Belediye Başkanı, Çukurkuyu Belediye Başkanı, Edremit Belediyesi Başkan vekili ve meclis üyeleri, Yalova Belediyesi meclis üyeleri, Muratpaşa Belediyesi yetkilileri, Almanya Bingen Belediyesi Meclis üyesi, Bolu Mengen Meclis üyesi, Bursa Nilüfer Belediyesi ve Anamur Belediyesi’nden misafirler ile  festivalde etkinlikler için gelen sanatçı, yazar ve karikatüristlere festival anısına hazırlanan hediye paketleri ve 2016 Uluslararası Karikatür Yarışması Albümü hediye etti. 
 

Bu yıl 16’ncısı gerçekleştirilen Zeytin Festivali’ne geçen yıl olduğu gibi bu yıl da yüksek katılım olduğunu söyleyen Güngördü, katılan ve katkı koyan tüm ekiplere teşekkür etti.

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