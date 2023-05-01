Günlük burç yorumları (1 Mayıs 2023)

KOÇ

Bugün iş arkadaşlarınızı seyreltilmiş çamaşır suyu ile zehirlemek için hiç iyi bir gün değil. Sakin olun derin soluklar alın derim.

BOĞA

Yeni bir işe girişmek istiyorsanız şimdi tam zamanı. Maddi manevi alacağınız her destek hayallerinize ulaşmak için önemli. Bugün kendinizle kalın!

İKİZLER

Akademisyenlerin de öğrencilerin de bugün mükemmel haberler alabilmeleri pek mümkün. O nedenle olumsuzlukları bugün görmemezlikten gelin derim.

YENGEÇ

Yapmak istediklerinizi eyleme dökmeniz için mükemmel bir zaman. İçinizdeki şeyleri ertelemekten kaçının. Planlı olmaya da gayret edin diğer yandan.

ASLAN

Bugün masanızın üzerinde ne varsa elinizle yere süpürüp, ayakkabınızı patronun ya da müdürün kafasına atma potansiyeliniz var. Çevrenize nazik olun, susun.

BAŞAK

Hem sağlığınızdan hem de kazandığınız birikimlerden olmamanız için dikkat edin. Önünüzde önemli kapılar açılabilir.

TERAZİ

Bugün mali ve kendiniz için yapacağınız entelektüel yatırımlar şimdiden getiri sağlıyor olabilir ve bu da güveni artırabilir. Bilgeliğinizi sonuna kadar kullanın.

AKREP

Sağlığınız için endişelerinizden kurtulmaya bakın. Çünkü ilerleyen zamanlarda istediğiniz şeyleri elde etmeniz oldukça mümkün. Biraz sabırlı olun!

YAY

Bugün herkesin içinde sinirlerinize hâkim olmanızı tavsiye edeceğim. Öfkelenip olmadık laflar etme potansiyeliniz fazlasıyla bugün mevcut. Aman diyeyim!

OĞLAK

Mental sağlığınız için sizi başarısızlıkla korkutan insanlardan uzak durmanızda fayda var. Olabildiğince kendinizi başarılı bir çizgide tutmaya bakın.

KOVA

Manevi gücünüzü bugün sakın küçümsemeyin ve bol bol dua edin. Bugün gayet olumlu, yapıcı bir düşünme tarzınız olabilir. İnanan yanınıza güvenin.

BALIK

Bugüne kadar ertelediğiniz sağlık sorunlarıyla yüzleşebilirsiniz. Eğer doktora gitmeniz gerekiyorsa ertelememek sizin için faydalı olacaktır.