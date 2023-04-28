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Günlük burç yorumları (28 Nisan 2023)

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Günlük burç yorumları (28 Nisan 2023)
Günlük burç yorumları (28 Nisan 2023)

KOÇ

Sizi pek bir aşkla ilgili görmek mümkün. Hayırdır? Kovalar da bir aşk heyecanı bugün özellikle belirgin. Ama diğer yandan hayal kırıklığına da açık bir gün.  

 

BOĞA

Aldığınız sorumluluklar, kontrolünüz dışında gelişen durumlar veya otorite konumundaki bir kişiden gelebilecek tepkiler bugün sizi içten içe huzursuz kılabilir.  

 

İKİZLER

Zihinsel donukluk ve olası sağlık sorunları olağan faaliyetlerinizi etkileyebilir. Tanıdığınız bazı insanlar sizi kandırmaya kalkabilir. Dikkatli olun!  

 

YENGEÇ

Sosyal yaşamda, iş hayatınızda veya üzerinize aldığınız görevlerde sorumluluklarınla ön planda olabilirsiniz. 

 

ASLAN

Bugün sağlığınıza dikkat edin, ufak tefek kazalara açık bir gündesiniz ve özellikle boğaz ve solunum yolu rahatsızlıklarına dikkat etmenizde fayda var. 

 

BAŞAK

Çalışma arkadaşlarınız değişebilir, ya da yeni bir iş başvurusunda bulunabilirsiniz. Çalışmıyorsanız rutinlerinizde, alışkanlıklarınızda yeni bir düzenlemeye gitmek isteyebilirsiniz. 

 

TERAZİ

En iyi seçimi yapmak için mücadele edebilirsiniz. Acele etmekten kaçının ve sabırlı olun. Soğuk kanlı olmanız iyi kararları vermenize yardımcı olabilir. 

 

AKREP

Oldukça üretken bir gün geçirebilirsiniz. Bununla beraber aşk hayatınızda güzel gelişmeler yaşanabilir. 

 

YAY

Bugün gündeminizde ekonomik olarak nispeten olumlu gelişmeler bekleyeceğiniz hoş gelişmeler olabilir. Çevrenize daha olumlu enerji verin derim.  

 

OĞLAK

Giderlerinizde artış olabilir, aşırıya kaçmadığınızdan emin olmakta fayda var. İlişkinizde attığınız adımların meyvesini alabileceğiniz bir gün olabilir. 

 

KOVA

Daha önceki yatırımlarınızdan da para kazanmış olabilirsiniz. Uzun vadede size fayda sağlayacak yeni bir proje üzerinde çalışmaya başlayabilirsiniz.  

 

BALIK

Aileniz ile güzel vakit geçirebileceğiniz, birbirinize olan sevginizi hissettirebileceğiniz bir gün geçirebilirsiniz. 

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