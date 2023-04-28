Günlük burç yorumları (28 Nisan 2023)

KOÇ
Sizi pek bir aşkla ilgili görmek mümkün. Hayırdır? Kovalar da bir aşk heyecanı bugün özellikle belirgin. Ama diğer yandan hayal kırıklığına da açık bir gün.
BOĞA
Aldığınız sorumluluklar, kontrolünüz dışında gelişen durumlar veya otorite konumundaki bir kişiden gelebilecek tepkiler bugün sizi içten içe huzursuz kılabilir.
İKİZLER
Zihinsel donukluk ve olası sağlık sorunları olağan faaliyetlerinizi etkileyebilir. Tanıdığınız bazı insanlar sizi kandırmaya kalkabilir. Dikkatli olun!
YENGEÇ
Sosyal yaşamda, iş hayatınızda veya üzerinize aldığınız görevlerde sorumluluklarınla ön planda olabilirsiniz.
ASLAN
Bugün sağlığınıza dikkat edin, ufak tefek kazalara açık bir gündesiniz ve özellikle boğaz ve solunum yolu rahatsızlıklarına dikkat etmenizde fayda var.
BAŞAK
Çalışma arkadaşlarınız değişebilir, ya da yeni bir iş başvurusunda bulunabilirsiniz. Çalışmıyorsanız rutinlerinizde, alışkanlıklarınızda yeni bir düzenlemeye gitmek isteyebilirsiniz.
TERAZİ
En iyi seçimi yapmak için mücadele edebilirsiniz. Acele etmekten kaçının ve sabırlı olun. Soğuk kanlı olmanız iyi kararları vermenize yardımcı olabilir.
AKREP
Oldukça üretken bir gün geçirebilirsiniz. Bununla beraber aşk hayatınızda güzel gelişmeler yaşanabilir.
YAY
Bugün gündeminizde ekonomik olarak nispeten olumlu gelişmeler bekleyeceğiniz hoş gelişmeler olabilir. Çevrenize daha olumlu enerji verin derim.
OĞLAK
Giderlerinizde artış olabilir, aşırıya kaçmadığınızdan emin olmakta fayda var. İlişkinizde attığınız adımların meyvesini alabileceğiniz bir gün olabilir.
KOVA
Daha önceki yatırımlarınızdan da para kazanmış olabilirsiniz. Uzun vadede size fayda sağlayacak yeni bir proje üzerinde çalışmaya başlayabilirsiniz.
BALIK
Aileniz ile güzel vakit geçirebileceğiniz, birbirinize olan sevginizi hissettirebileceğiniz bir gün geçirebilirsiniz.
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