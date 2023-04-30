Günlük burç yorumları (30 Nisan 2023)

KOÇ

Bugün çok belli kendinizi tepeden tırnağa eleştirip var olanı da kendinizde yıkıp geçebileceğiniz bir gün. Tamam eleştirin kendinizi ama insaflı olun kendinize.

BOĞA

Hizmet aldığınız ya da sizin hizmet verdiğiniz kişilerle ilgili yenilikler yaşanabilir. İş başvurusunda bulunabilir, sağlığınızla ilgili rutin kontrollerinizi yaptırabilirsiniz.

İKİZLER

Bugün çok fazla enerjiniz olacak ve harika bir şey başaracaksınız diyebiliriz. Bugün yapacağınız herhangi bir emlak yatırımında dikkatli olun.

YENGEÇ

Birlikte olduğunuz kişi ile ilişkinizi gözden geçirme, sorgulama ihtiyacı hissedebilirsiniz. İlişkinizin ihtiyaçlarını, size kattıklarını düşünebilirsiniz.

ASLAN

Her şeyin göründüğünden daha güvenli olması mümkündür. Bilgisayar bilimi veya başka bir teknolojiyle ilgili çevrimiçi bir derse katılın.

BAŞAK

Partnerinizle ilgili sorumluluklarınız artabilir, onun iş veya sağlığını ilgilendiren konularla yakından ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz.

TERAZİ

Bugün sorunlar para veya güvenlikle ilgili olabilir. Korkularınızın sizi yenebileceğine, sizi bloke edebileceğine dikkat edin. Kendinizi toplayın derim.

AKREP

Bugün bazı insanları hayatınızdan çıkarmanız gerekebilir. Aile ve arkadaşlarınızla ilgili konularda bazı hayal kırıklıkları yaşanabilir.

YAY

Bugün en azından kafanızı biraz daha toplamış bir halde ve daha sosyal hissedebileceğiniz bir gün yaşıyor olabilirsiniz. Belirsiz konuları bırakıp önünüze bakın.

OĞLAK

Bugün kendinizi daha yaratıcı hissedebilir, Sanatsal konularda işler ortaya çıkabilirsiniz. Aşk hayatınızda iletişim konularına dikkat etmekte fayda var.

KOVA

İyi ya da kötü her şey zihin aracılığıyla girdiği için, zihin hayata açılan kapıdır. Bugünün doğal güzelliği muhtemelen nefesinizi kesecek. Mutlu olun.

BALIK

Partnerinizin veya eşinizin kariyer yaşamında beklenmedik, ani, sürpriz değişimler gelişmeler de oluşabilir.