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Günlük burç yorumları (9 Mayıs 2023)

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Günlük burç yorumları (9 Mayıs 2023)
Günlük burç yorumları (9 Mayıs 2023)

KOÇ

Aileniz ve arkadaşlarınızla zaman geçirebilirsiniz. Yaratıcılığın yardımıyla evinizi veya ofisinizi yenilemeyi planlayabilirsiniz.  

 

BOĞA

Bugün mali zorlukları ustaca ele almak gerekebilir. Araştırmanız bugün tamamlanacak. İş ortağı ile yapılan çalışmalar bugün size yardımcı olacaktır. 

 

İKİZLER

Mutsuz ruh haliniz sizi etkileyecek ve kendinizi donuk hissedeceksiniz. İş cephesinde, projelerinizin tamamlanması biraz gecikebilir. 

 

YENGEÇ

Bugün evliliktir, aşk meşk konularında ne kendi işinize ne de başkalarının işine karışmayın derim. Size akıl soran olursa “hı hı” deyin geçin. Kabak sizin başınıza patlayabilir. 

 

ASLAN

İşinizde daha büyük roller için deneyin ve muhtemelen alacaksınız. Bekar olan insanlar bu cephede bazı iyi haberler alabilir. 

 

BAŞAK

Gününüz olumlu geçecek. Çok çalışmak lehinize sonuç verecektir. Akşamı birlikte geçirirken ailedeki neşe kaynağı olabilirsiniz.  Gülümseyin derim.   

 

TERAZİ

Kardeşlerle olan tüm anlaşmazlıklar bugün sona erecek ve onlarla iyi bir ilişkinin tadını çıkaracaksınız.  

 

AKREP

Özellikle bugün ikili ilişkilerde daha yapıcı davranmanızda fayda var. Artık olaylara ve durumlara olumsuz bir yerden bakmanın size faydası yok.  

 

YAY

Sıkıcı bir gün sizi bekliyor ve muhtemelen odak noktanız değişebilir. Muhtemelen sizin için pratik olmayacak bazı kararlar alabilirsiniz. 

 

OĞLAK

Ailenin yaşlı bir üyesinin sağlam bir rehberliğinden ve yardımcı tutumundan yararlanabilirsiniz. Kalabalık otoyollardaki yolcularınıza dikkat! 

 

KOVA

Tüm geçmiş yatırımlar iyi karlara yol açabilir. Hatta kolay bir çalışmanın ardından iyi sonuçlar da alabilirsiniz ve tüm engelleriniz kalkabilir. 

 

BALIK

Bugün para konusunda kendinizi biraz tedirgin hissedebilirsiniz. Daha doğrusu resmi işlerde para konusuna dikkat etmeniz gereken bir gün. 

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