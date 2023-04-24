Haftalık burç yorumları (24 - 30 Nisan 2023)

Kötülerin biri seviyor, diğeri dövüyor.



Her ikisi de olumsuz olan iki gezegenin birinin sevmesi, diğerinin dövmesi kadersel noktalar olan ay düğümlerini şaşkına çevirecek diyebiliriz.



GÖKYÜZÜ GENEL DURUMU



Ay’ın konumu:



24 - 30 Nisan 2023 haftasında Ay, Yengeç burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise Başak burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.



Haftanın gökyüzü olayları:



Bu haftaya disiplin gezegeni Satürn’ün Kuzey, Güney ay düğümlerine yaptığı olumlu, güç delisi Plüton’un ise olumsuz bir yerden bakmasıyla başlayacağız.



Her ikisi de olumsuz olan bu gezegenlerin birinin sevmesi, diğerinin dövmesi kadersel noktalar olan bu ay düğümlerini şaşkına çevirecek diyebiliriz. Elbette bunun bizdeki karşılığı ise temkinli olmakla, hoyrat davranmak arasında gidip gelmek demek olacak.



Hafta ortası ise ay ev sahipliği yaptığı Yengeç burcunda biraz daha içimizi ısıtacak diyebiliriz. Fakat savaş tanrısı Mars’ın yaralı şifacı Şiron’a ayar vermeye kalkışması çözüm yolu bulmak için giriştiğimiz konularda bizi biraz yaya bırakabilir.



Hafta sonu ise ayın güçlü etkisi bizi kuşatırken kendimizi dinlenmek yerine iş, güç peşinde koştururken bulabiliriz. O nedenle bu konuda biraz daha dikkatli davranmakta fayda var. Olmadık iş yükleri alarak hafta sonunu ziyan etmemeye bakın.



Genel olarak orta karar bir haftadan geçeceğimizi söylersem çok da yanlış olmaz. Kendimizi yeni işlere atmak yerine eskilerini toparlayıp yenilerine yer açmakta fayda var diyebilirim.

KOÇ



Merhaba sevgili Koçlar ve yükseleni Koç burcu olanlar. Bu hafta yakın çevrenizden fayda görmeniz mümkün, fakat akıl bulandıran dedikodular, laflar havada uçuşabilir, o nedenle elinizden geldiğince tarafsız bir noktada tutmaya çalışın kendinizi. Ortamı düzeltmek için kalkışacağınız hareketlerde oklar sizin üzerinize dönebilir.

BOĞA



Merhaba sevgili Boğalar ve yükseleni Boğa burcu olanlar. Bu haftanın teması sizin için patronlarla ve çalışma arkadaşlarınızla iyi geçinmek olacak. Gerilim daha çok bu alanlarda görünmekte. O nedenle olabildiğince kendinizi doğru ifade edin ve milletin incir çekirdeğini doldurmayacak mevzularının içine girmeyin derim.

İKİZLER



Merhaba sevgili İkizler ve yükselen İkizler burcu olanlar. Bu hafta sizin için özellikle paradan uzak kalmanız gereken bir zaman gibi görünmekte. Maddi konularda risk içeren durumlar söz konusu olabilir. O nedenle varsa gündeminizde bu tip meseleler, bir kere daha dikkat etmenizde çok fayda var.

YENGEÇ



Merhaba sevgili Yengeçler ve yükseleni Yengeç burcu olanlar. Bu hafta, aile içi ilişkilerinizde yanlış anlaşılmalara ve gereksiz konuşmalar üzerinden gerilimlere açık bir duruma düşebilirsiniz. O nedenle eğer mevzu ciddi ise fikir yürütün, yok eğer manasız bir yerde ise çok fazla laf etmemenizde fayda var.

ASLAN



Merhaba sevgili Aslanlar ve yükseleni Aslan burcu olanlar. Bu hafta özel hayatınızla ilgili gerginliklere açık görünüyorsunuz. O nedenle özellikle aşk hayatınızla ilgili gelişmeleri mercek altında tutabilirsiniz. Bunun yanında bir tek aşk değil, yakın çevrenizle de iletişimde dikkatli olmanızda fayda var.

BAŞAK



Merhaba sevgili Başaklar ve yükseleni Başak burcu olanlar. Aileniz ve aile büyükleriniz, ev konuları bu hafta gerginliklere pek müsait durmakta. O nedenle elinizden geldiğince dik durmaya gayret edin. Para konusunda ise şans faktörünü içeren konularda çok büyük hareketlerden kaçınmanızda gerekebilir.

TERAZİ



Merhaba sevgili Teraziler ve yükseleni Terazi burcu olanlar. Bu hafta sizin için ana gerginlik kaynağı yakın çevreniz, kardeşler, arkadaşlarınız, kardeş ilişkileri, yakın çevre ile olan iletişim, arkadaşlık ilişkileri, kısa yolculuklar, uzun vadeli olmayan plan ve projeleri anlatan konular olacakmış gibi görünmekte.

AKREP



Merhaba sevgili Akrepler ve yükseleni Akrep burcu olanlar. Bu hafta özellikle haftanın ortalarında ani para çıkışları canınızı biraz sıkabilir, internet üzerinden alışveriş yaparken daha dikkatli olun mesela. Gerektiği kadar harcama yapmaya çalışın. Ayrıca sağlık konusunda kafa bölgenize dikkat edin derim.

YAY



Merhaba sevgili Yaylar ve yükseleni Yay burcu olanlar. Bu hafta kendinizi evlilik, ortaklık konularında ve kariyer alanında sıkışmış hissedebilirsiniz. Ani hareketlerde bulunmayın derim. Ayrıca kazalara da dikkat etmenizde fayda var. Dalgın olmanız muhtemel. O nedenle araç kullanırken dikkatli olun.

OĞLAK



Merhaba sevgili Oğlaklar ve yükseleni Oğlak burcu olanlar. Mahkemelik bir meseleniz varsa ilerleyişi konusunda gelişmeler de sizi bu hafta koşturacak diyebiliriz. Aynı zamanda bu hafta yakın çevrenizle ilgili kırgınlıklara da dikkat edin. Durduk yerde kalp kırma potansiyeliniz var diyebiliriz.

KOVA



Merhaba sevgili Kovalar ve yükseleni Kova burcu olanlar. Maddi konuda bir yenilenmeye girip, onun bunun lafına takılmadan önünüzdeki engelleri kaldırabileceğiniz bir hafta görünmekte. O nedenle kendinizi biraz daha bu konularda sağduyulu bir yere çekin ve toparlayın önünüzdekileri.

BALIK



Merhaba sevgili Balıklar ve yükseleni Balık burcu olanlar. Bu hafta size özellikle ilişkiler konusunda akıl verenlerden uzak durun derim. Çünkü sizi yanlış yönlendirme potansiyelleri hayli fazla, aynı zamanda bunu iş ve iş ortamı konularında da söylemeniz mümkün. Kendinizi bu hafta maddi, manevi riske sokacak hareketlerden uzak kalmanızda fayda var.