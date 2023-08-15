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Harmancı duyurdu... Hamitköy ve Dumlupınar kanalizasyona kavuşuyor

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Harmancı duyurdu... Hamitköy ve Dumlupınar kanalizasyona kavuşuyor
Harmancı duyurdu... Hamitköy ve Dumlupınar kanalizasyona kavuşuyor

İşte açıklama;

Avrupa Birliği komisyonu ile 2018 yılından beridir üzerinden çalıştığımız sayısız siyasi problemi aştığımız Hamitköy ve Dumlupınar kanalizasyon ihalesi sonunda açıldı.

Bu bizim için olmazsa olmaz bir konuydu, en sonunda tüm engelleri bir bir çalışarak sebat ederek ve mücadele ederek aştık. Bugüne kadar bir seferde açılmış en büyük altyapı bölge ihalesine 2 Ekim’e kadar teklif kabul edilecek. Prosedürlerin de tamamlanması ile ihaleye başarılı teklifler gelirse yeni yılda kazıya başlanacak.

Çok şükür bu bu şehir için tarihi adımlardan biridir, emeği geçen tüm takım arkadaşlarıma ve Avrupa Birliği yetkililerine teşekkür ediyorum.

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