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Harry Potter’ın çevrimiçi dizisi için hazırlıklar devam ediyor

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Dünyanın en büyük yapım şirketlerinden Warner Bros.'un, Harry Potter serisinin çevrimiçi bir TV dizisini yayınlamak için anlaşma imzalamaya yakın olduğu öğrenildi.
Harry Potter’ın çevrimiçi dizisi için hazırlıklar devam ediyor

HBO’da yayınlanması planlanan ve yapımcılığını Warner Bros.’un üstleneceği Harry Potter dizisinin detayları önümüzdeki hafta duyurulacak.

Bloomberg’in haberine göre, dizinin her bir sezonu, serinin yazarı J. K. Rowling’in yedi kitabından birine dayanacak.

Warner Bros. daha öncesinde yedi kitabın her birini gişe rekortmeni bir filme dönüştürdü ve son kitabı da iki bölümlük bir filmle sinemaya aktardı. Şimdi çevrimiçi dizi projesi için de oldukça hevesli olan yapım şirketi, tüm zamanların en çok satan kitap serilerinden bir proje daha yapmak için can atıyor.

Çeşitli kaynaklara göre, Warner Bros., HBO Max ismini taşıyan yeni bir yayın stratejisini duyurmaya hazırlanıyor. Çevrimiçi dizi projesinin, HBO kanal yöneticileri tarafından da, platformun yeni yayın stratejisinin temel noktası olması umuluyor.

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