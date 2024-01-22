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Hatice Jenkins’ten Sınırüstü Bakımevi'nin tamamlanmamasına tepki: Yalanlarınızı dinlemekten artık bıktık

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Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği Başkanı Prof. Dr. Hatice Jenkins, Sınırüstü Halk Vakfı Yaşlı Bakımevi’nin 2 ayda tamir edecekleri yönünde vaat verenleri eleştirerek, “Yalanlarınızı dinlemekten artık bıktık. İki ay değil, tam iki senedir sizi bekliyor
Hatice Jenkins’ten Sınırüstü Bakımevi'nin tamamlanmamasına tepki: Yalanlarınızı dinlemekten artık bıktık

Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği Başkanı Prof. Dr. Hatice Jenkins, Sınırüstü Halk Vakfı Yaşlı Bakımevi’nin 2 ayda tamir edecekleri yönünde vaat verenleri eleştirerek, “Yalanlarınızı dinlemekten artık bıktık. İki ay değil, tam iki senedir sizi bekliyoruz. Madem ki yapamayacaktınız niye bu işe giriştiniz?” diye sordu.

Hatice Jenkins’in açıklaması şu şekilde:

“Sevgili arkadaşlar aşağıda gördüğünüz fotoğraflar iki sene önce Skylap'ın videoları ile ortaya çıkartılan, ve büyük bir skandal ile kapatılan Sınırüstü Bakımevi'nin bugünkü halidir.

Burayı 2 ayda tamir edecekleri vaatleri veren sayın sponsorlar, sözüm size!! Yalanlarınızı dinlemekten artık bıktık…İki ay değil tam iki senedir sizi bekliyoruz. Madem ki yapamayacaktınız niye bu işe giriştiniz. Sizin sponsor olmanızı isteyen, sizi zorlayan hiç kimse yoktu beyefendiler. Sorumsuz davranışlarınız, kavga ve yalanlarınız ile tam iki koca yıl kaybettik. Dönmeyi bekleyen yaşlıcıklarımızın birçoğu bekleye bekleye ölüp gitti...Biz artık sizden hiç birşey beklemiyoruz çünkü verdiğiniz zarar yaptığınız faydayı çoktan aştı.

Bu çerçevede, artık gerekeni yapması için TC Elçiliğini, Evkaf'ın yeni yönetimini, Başbakanlığı ve Çalışma Bakanlığı'nı  tekrar göreve davet ediyoruz. Ülkemizin kaynaklarına sahip çıkmak, korumak, sizin görevinizdir sayın yetkililer, hatırlatırız!”

 

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