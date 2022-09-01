Hazal Kaya hayranlarını korkuttu: Evde baygın yatıyorum

Ali Atay ile boşanacakları konuşulan ve iddiaları yalanlayan Hazal Kaya, bir süredir sosyal medyada paylaşım yapmıyordu. Kaya, günler sonra Instagram hesabından yaptığı paylaşımında sağlık sorunları yaşadığını yazarak takipçilerini endişelendirdi.

Kaya, “Nasıl açtım arayı ama? İsteyerek olmadı valla. Fiziksel olarak aşırı zorlandığım bir dönem sadece, sonra anlatırım. Psikolojik olarak kaldırabildiklerimin de ciddi bir sınırı oldu. Ayrıca 9’a 3 tansiyonla ya evde baygın yatıyorum ya da sette hayata tutunmaya çalışıyorum. ‘Ay çok güzel şeyler geliyor neyse’ böyleyken böyle. İki üç haftaya toparlarım gibi. Yani umarım! Öptüm “ifadesini kullandı.