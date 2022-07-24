  • BIST 2.516,56
  • Altın 984.348
  • Dolar 17.7256
  • Euro 18.0952
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKATakıntı Hastalığı Hayatı Zorlaştırıyor !

Heidi Klum’un 18 yaşındaki kızı Leni bikinili paylaşımıyla gündem oldu

»
Dünyaca ünlü manken Heidi Klum'un kızı Leni Klum, sosyal medyada paylaştığı fotoğraf ve yaptığı espri ile gündem oldu.
Heidi Klum’un 18 yaşındaki kızı Leni bikinili paylaşımıyla gündem oldu

Dünyaca ünlü Alman manken Heidi Klum’un 18 yaşındaki kızı Leni Klum, Instagram üzerinden paylaştığı fotoğraf ve yaptığı yorum ile büyük beğeni topladı.

Annesi gibi manken olma yolunca ilerleyen Leni Klum, bir şezlongda bikinisiyle uzanırken çektiği bir selfieyi Instagram’da takipçileriyle paylaştı.

Genç mankenin paylaştığı fotoğraf büyük beğeni topladı.

Sırttan bağlamalı kahverengi bir bikini giyen Klum’un daha önce giydiği bikiniden dolayı oluşan devasa boyutlardaki güneş yanığı izleri alay konusu oldu. Güneşte çok kaldığını itiraf eden Klum, “Biraz güneş yanığı oldum” diyerek kendisiyle alay etti.

Heidi Klum’un, İtalyan iş insanı Flavio Briatore’den olan 2009 doğumlu kızını Klum’un eski eşi şarkıcı Seal evlat edinmişti. O dönemde Briatore bu kararı olumlu karşılamış ve “Leni benim kızım fakat üçümüz, Seal’ın onu evlat edinmesini kabul ettik çünkü bir çocuğun aile ortamında büyümesi gerekiyor” demişti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ece Erken’e Hapis İsteniyor22 Temmuz 2022 Cuma 16:12
  • Victoria Beckham eşinin üstsüz pozunu Instagram’dan paylaştı20 Temmuz 2022 Çarşamba 21:38
  • Ünlü oyuncu Brad Pitt etek giydiği yeni imajıyla dikkat çekti20 Temmuz 2022 Çarşamba 19:21
  • Surlariçi Şehir Müzesi, 20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekatı’nı eşsiz tavan resimleriyle yaşatıyor20 Temmuz 2022 Çarşamba 11:00
  • Meghan Markle ve Prens Harry hakkında yazılan kitap şok etkisi yaratabilir17 Temmuz 2022 Pazar 21:26
  • Chris Hemsworth’ün karısı, Thor kaslarından şikayetçi16 Temmuz 2022 Cumartesi 20:45
  • Elon Musk’ın 76 yaşındaki babası, 35 yaşındaki üvey kızından iki çocuğu olduğunu açıkladı15 Temmuz 2022 Cuma 21:30
  • Molehiya ayıklamak yaz aylarının vazgeçilmezi15 Temmuz 2022 Cuma 11:59
  • Vegan Natalie Portman’a jest… Öpüşme sahnesi öncesi hazırlıklar tamam14 Temmuz 2022 Perşembe 19:53
  • Alayköy Folklor Derneği İkinci Çorap ve Çorap Bağları Sergisi düzenliyor13 Temmuz 2022 Çarşamba 11:06
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti