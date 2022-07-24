Heidi Klum’un 18 yaşındaki kızı Leni bikinili paylaşımıyla gündem oldu

Dünyaca ünlü manken Heidi Klum'un kızı Leni Klum, sosyal medyada paylaştığı fotoğraf ve yaptığı espri ile gündem oldu.

Dünyaca ünlü Alman manken Heidi Klum’un 18 yaşındaki kızı Leni Klum, Instagram üzerinden paylaştığı fotoğraf ve yaptığı yorum ile büyük beğeni topladı.

Annesi gibi manken olma yolunca ilerleyen Leni Klum, bir şezlongda bikinisiyle uzanırken çektiği bir selfieyi Instagram’da takipçileriyle paylaştı.

Genç mankenin paylaştığı fotoğraf büyük beğeni topladı.

Sırttan bağlamalı kahverengi bir bikini giyen Klum’un daha önce giydiği bikiniden dolayı oluşan devasa boyutlardaki güneş yanığı izleri alay konusu oldu. Güneşte çok kaldığını itiraf eden Klum, “Biraz güneş yanığı oldum” diyerek kendisiyle alay etti.

Heidi Klum’un, İtalyan iş insanı Flavio Briatore’den olan 2009 doğumlu kızını Klum’un eski eşi şarkıcı Seal evlat edinmişti. O dönemde Briatore bu kararı olumlu karşılamış ve “Leni benim kızım fakat üçümüz, Seal’ın onu evlat edinmesini kabul ettik çünkü bir çocuğun aile ortamında büyümesi gerekiyor” demişti.