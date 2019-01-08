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Her 3 kadından birine prezervatifin kullanmak için ‘çok küçük' olduğu söylendi

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Erkeklerin sadece yüzde 4'ü bu bahaneyi kabul ediyor
Her 3 kadından birine prezervatifin kullanmak için ‘çok küçük' olduğu söylendi

Cinsel yolla bulaşan hastalıkların yayılmasını engellemek konusunda en etkin yöntemlerden biri olan prezervatifi kullanmak için erkekler tarafından öne sürülen bahanelerden bir tanesi ‘çok küçük’ olması. Yapılan bir araştırma, her 3 kadından birinin hayatından en az bir kez bu bahaneyi duyduğunu ortaya çıkardı.

Independent'ta yer alan habere göre SGS Mühendislik tarafından düzenlenen araştırmada, 1,000 bekar İngilizin prezervatif kullanma alışkanlıkları incelendi. 18 ila 24 yaşları arasında, cinsel olarak aktif olan kişilerin sadece 3’te birinin her cinsel birleşmede prezervatif kullandığı sonucuna ulaşılırken; bu oran tüm yaş gruplarında ise yüzde 41 oldu.

Araştırmaya katılan erkeklerin sadece yüzde 4’ü prezervatif kullanmama sebebi olarak ‘küçük olmasını’ gerekçe gösterdiklerini söylerken; kadınların verdiği bilgiler ise farklı bir durumu işaret etti. Her 3 kadından biri, hayatlarının bir döneminde partnerlerinin prezervatif kullanmama gerekçesi olarak ‘çok küçük olmasını’ sunduklarını söyledi.

Bu iddianın ardından prezervatifleri hava kompresörüyle şişiren araştırmacılar, kondomların ortalama penis boyu olan 13 santimetreden çok daha büyük bir boyuta ulaştığını gözlemledi. Araştırmacılar, tamamıyla şişirdiğinde ise prezervatifler 90 santimetre uzunluğa ve 30 santimetre genişliğe erişti.

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