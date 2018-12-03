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'Her kadın az biraz lezbiyendir'

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İngiltere'de yapılan yeni bir araştırmaya göre, eşcinsel kadınlar sadece hemcinslerini cinsel anlamda çekici bulurken, diğer tüm kadınlar hem kadınlardan hem de erkeklerden heyecan duyabiliyor.
'Her kadın az biraz lezbiyendir'

Essex Üniversitesi'nden araştırmacılar 345 kadına cinsel eğilimlerini sordu ve onlara seksi erkek ve kadın videoları gösterdi.

Kadınlar görüntülere bakarken, göz izleme cihazları ile ve fizyolojik tepkilerine bakılarak, cinsel uyarılma seviyeleri ölçüldü.

Heteroseksüel olduğunu beyan eden kadınların sadece yüzde 28'i daha çok erkek görüntülerinden uyarılırken, eşcinsel olduğunu söyleyen kadınların yüzde 68'i sadece kadın görüntülerinden heyecanlandı.

Buna göre kadınların hiçbirinin tamamen heteroseksüel olmadığı sonucuna varıldı.

Daha önce yapılmış araştırmalar da heteroseksüel kadınların her iki cinsten de uyarıldığını ortaya koymuştu. Ancak bu sonuçlar daha önce hiç lezbiyen kadınlarınkiyle karşılaştırılmamıştı.

Araştırmayı yürüten Dr Gerulf Rieger "Tamaman eşcinsel olduğunu söyleyen kadınların cinsel uyarılma seviyelerinin, bu beyanlarıyla örtüşme seviyesi hayret verici. Eşcinsel kadınların uyarılma motifleri, genellikle ilgi duyduğunu söylediği cinsten heyecan duyan erkeklerinkiyle çok benzer' dedi.

"Geçmişte bütün kadınların iki cinsten de heyecanlandıklarını düşünürdük. Ama gördük ki bu durum eşcinsel kadınlar için geçerli olmayabiliyor."

'Kadınların cinselliği daha karmaşık'

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Essex Üniversitesi'nin araştırmasının sonuçları Kişilik ve Sosyal Psikoloji Dergisi'nde (Journal of Personality and Social Psychology) yayımlandı.

Dr Rieger kadınların birçoğunun heteroseksüel olduğunu söylemesine rağmen "Araştırmamız gösteriyor ki, cinsel istek uyandırma söz konusu olduğunda çoğu biseksüel ya da eşcinsel, hiçbir zaman tamamen heteroseksüel değil" diyor.

Ancak bu durum kadınların hepsinin biseksüel olduğu ya da gerçek cinsel eğilimlerini bastırdıkları anlamına gelmiyor.

Dr Rieger "Kadınların cinselliği erkeklerinkinden daha karmaşık" diyor:

"Heteroseksüel kadınların uyarılma seviyelerine bakınca, beyanlarıyla vücutlarının verdiği tepkilerin tamamen tutarsız olduğunu görüyoruz. Bu kadınların cinsellik anlamında farklı bir dünyaları olduğunu gösteriyor".

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