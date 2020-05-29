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Hırvatistan 10 Ülkeye Sınırlarını Açıyor

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Hırvatistan 10 Ülkeye Sınırlarını Açıyor
Hırvatistan 10 Ülkeye Sınırlarını Açıyor

Hırvatistan, en çok turistin geldiği ülkeler başta olmak üzere 10 ülkenin vatandaşlarına sınırlarını açtı.

Macaristan, Avusturya, Çekya (Çek Cumhuriyeti), Slovakya, Estonya Letonya, Litvanya, Polonya ve Almanya vatandaşları, sebep belirtmeksizin ülkeye giriş yapabilecek.

Ancak turistler ülkeye girişlerinde sağlık kontolünden geçirilecek ve ülkede geçerli salgın önlemlerine uygun hareket edecek.

Hırvatistan'da koronavirüs nedeniyle yaklaşık 100 kişi hayatını kaybetmişti.

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