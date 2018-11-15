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Hollanda'da katalog fiyatı 800 euro olan imzasız resim yarım milyona satıldı

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Hollanda'nın Rotterdam kentindeki bir açık artırmada katalog fiyatı 800 ile bin 600 euro arasında belirlenen bir resim, 570 bin euroya alıcı buldu.
Hollanda'da katalog fiyatı 800 euro olan imzasız resim yarım milyona satıldı

Salı akşamı Rotterdam'daki Vendu Müzayede Evi'nde düzenlenen açık artırma, hiçkimsenin beklemediği bir şekilde sonuçlandı.

Katalogda 800 ile bin 600 euro arasında fiyat biçilen "Çobanların Hayranlığı" adlı tablo için, kıyasıya bir rekabet yaşandı.

Birkaç sanatsever, imzasız tablo için sürekli fiyat arttırdı. Bu durum, müzayedeyi düzenleyen Arne Bonsaksen'i bile şaşırttı.

Bonsaksen bir ara, "Biz burda ne satıyoruz" diye düşündüğünü söyledi. Açık artırma sonunda, 17. yüzyıl başlarında yapıldığı belirtilen "Çobanların Hayranlığı" tablosu 570 bin euroya satıldı.

Tabloyu alan kişinin kimliği açıklanmadı. İmzasız tabloyu bu kadar değerli kılan şey ise, İtalyan ressam Anibale Carraci'ye ait olma olasılığı.

Müzayedeyi düzenleyen Bonsaken'e göre, alıcılar resmin Anibale Carraci'ye ait olduğunu düşündükleri için bu kadar fazla fiyat vediler.

Anibale Carraci, 1560 - 1609 yılları arasında yaşamış bir İtalyan ressam, bazı eserleri açık artırmalarda milyonlarca euroya alıcı buluyor.

Çobanların Hayranlığı adlı tablonun gerçek bir Carraci olup olmadığı belli değil. Müzayede evi, açık artırma öncesi imzasız tabloyu İtalyan sanatı uzmanlarına inceletmiş, uzmanlar, kesin bir şey söylemekten kaçınmış, sadece Carraci tarafından yapılmış olabileceğini söylemişki.

Bu olasılık bile, 800 euroluk fiyatın yarım milyon euroya çıkmasına neden oldu. Arne Bonsaksen, her açıdan heyecan verici bir açık artırma yaşadıklarını söylüyor.

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