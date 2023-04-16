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Hristodulidis ve Yeorgios’un paskalya mesajları

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Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Yeorgios'un paskalya mesajları.
Hristodulidis ve Yeorgios’un paskalya mesajları

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Hz. İsa’nın dirilişinin Kıbrıs’ın kurtulması ve yeniden birleşmesine vesile olması dileğinde bulundu, Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Yeorgios ise “Kıbrıs’ın Türkleşmesi tehlikesi adına ata topraklarında millî var oluşu garanti altına alacak bir seferberlik” çağrısı yaptı. 

Rum radyosu, Paskalya bayramı nedeniyle Nikos Hristodulidis’in mesaj, Başpiskopos Yeorgios’un ise genelge yayımladığını duyurdu. 

Hristodulidis, seçildiği günden beridir Kıbrıs sorunundaki çıkmazın kırılması ve müzakerelerin yeniden başlaması için çalıştığını belirttiği mesajında, Rum tarafının “işgale” uyum sağlamayacağını, mevcut durumun çözüm olamayacağını ve murat ettikleri geleceğin bu olmadığını kaydetti. 

Nikos Hristodulidis, “Kıbrıs haçının ve göçmenlerimizin çilesinin kısa zamanda dirilişe kavuşmasını ve vatanımızın bir ucundan bir ucuna diriliş çanlarının çalmasını diliyoruz” diyerek mesajına son verdi. 

Yeorgios ise “millî varoluş için seferberlik” çağrısı yaptığı genelgesinde, Türkiye ve Kıbrıs Türk tarafının müzakerelerin yeniden başlaması için “yeni ve kabul edilemez taleplerde” bulunduğunu ileri sürdü. 

Ülke topraklarına yasa dışı Müslüman mültecilerin girmesinden kaynaklı çok ciddi bir tehlike olduğunu da öne süren Yeorgios, “Ne ırkçı ne de yabancı düşmanıyız. Atalarımızın toprağında kalmak için haklarımızı savunuyoruz. İsa’nın dirilişi acıların ve ıstırapların geçici, kötülüğün gücünün geçici olduğu mesajını veriyor” ifadesini kullandı.

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