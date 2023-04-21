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Hristodulidis’ten Tatar’a: “Birbirimizin tarihine saygı duymalıyız”

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"Farkına varmamız gereken şey örneğin tüm Avrupa ülkelerinde yapıldığı gibi, birbirimizin tarihine saygı duymayı öğrenmektir"
Hristodulidis’ten Tatar’a: “Birbirimizin tarihine saygı duymalıyız”

Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve Kıbrıslırum lider Nikos Hristodulidis bugün Kıbrıs Haber Ajansına (KHA) yaptığı açıklamada, Ersin Tatar ve Kıbrıslıtürklere, tüm Avrupa ülkelerinde olduğu gibi “birbirimizin tarihine saygı duymayı öğrenmemiz gerektiği” mesajını verirken, “Kıbrıs sorununu günlük açıklamalar temelinde değil özlü eylemlerle ele almak için buradayım” dedi.

Ersin Tatar’ın Kıbrıs Rum tarafının eylemlerini eleştiren açıklamalarını yorumlaması istenen Hristodulidis, suçlama oyununa girmeyeceğini söyledi.

Hristodulidis, “başından beri ne suçlama oyununa ne Sayın Tatar’ı ne de Türkiye’yi eleştiren günlük açıklamalara gireceğim” diyerek “Kıbrıs sorununu günlük açıklamalarla değil, özlü adımlarla ele almak için buradayım” diye ekledi.

Hristodulidis, “Göreve geldiğim ilk günden itibaren belirttiğim gibi, çıkmazı nasıl kırabileceğimiz çabasına odaklanmış durumdayız, çünkü bugünün ana meselesi budur. Ve bu çaba diplomasi temelinde devam ediyor” dedi.

Hristodulidis, “meyvelerini vereceğini umduğum bu çabayı daha da güçlendirebilmek için yurt dışı gezileri olacak. (Olumlu gelişmeler için) Zaman Türkiye’deki seçimlerin hemen sonrasıdır.” dedi.

Hristodulidis ayrıca, ulusal günlerin kutlanmasının “bizi Kıbrıs sorununun çözümünden uzaklaştırmadığına” inandığını söyledi.

Hristodulidis sözlerine şunları da ekledi: “Aksine, farkına varmamız gereken şey örneğin tüm Avrupa ülkelerinde yapıldığı gibi, birbirimizin tarihine saygı duymayı öğrenmektir ki bu hem Sayın Tatar’a hem de tüm Kıbrıslı Türk dostlarımıza yönelik mesajımdır.”

Sözünü ettiği gezileri yakında hangi ülkelere yapacağı sorusuna ise Hristodulidis, “bu yöndeki açıklamalar yakında yapılacak, ancak bunlar kesinlikle bir yandan Kıbrıs sorununa özel ilgi gösteren, ancak daha da önemlisi çıkmazı kırma çabalarımızda rol oynayabilecek ülkelerdir” yanıtını verdi.

Tatar açıklamalarında , Kıbrıs Rum tarafına “gerginliğe neden olan eylemlere son vermesi ve Kıbrıs Türk tarafının diyalog çağrılarına olumlu yaklaşması” çağrısında bulunurken, Rum tarafının EOKA’yı övdüğünü söylemişti.

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