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Hüseyin Kanatlı, şarkılarla anıldı

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Girne Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğu, 3 Mart Pazar akşamı, saat 20.00’de Girne Belediyesi Oda Tiyatrosunda 26’ncı yıl konserini, Hüseyin Kanatlı’yı anarak gerçekleştirdi.
Hüseyin Kanatlı, şarkılarla anıldı

Şef İhsan Gürel yönetiminde gerçekleşen ve Girne Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğu’nun 62’nci konserinin sahnelendiği gecede, Hüseyin Kanatlı’nın en sevdiği makam olan Hüzzam makamından şarkılara yer verildi.

Gerçekleştirilen konsere çok sayıda müziksever katılım gösterirken, seslendirilen besteler ise büyük beğeni topladı. Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamada, Şef İhsan Gürel yönetiminde gerçekleştirilen konserin, Girne Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğu’nun 62’nci konseri olduğu kaydedildi.

Girne Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğu, Hüseyin Kanatlı'nın 4’üncü ölüm yıldönümünde, Kanatlı’yi bir konserle andı. Konser dün akşam Girne Belediyesi oda Tiyatrosunda yer aldı. Girne Belediyesi Türk  Sanat Müziği  Topluluğu   Konserde merhum Kanatlı’nın en sevdiği makam olan hüzzam makamında  şarkılara yer verdi.

 

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