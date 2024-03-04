Hüseyin Kanatlı, şarkılarla anıldı

Şef İhsan Gürel yönetiminde gerçekleşen ve Girne Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğu’nun 62’nci konserinin sahnelendiği gecede, Hüseyin Kanatlı’nın en sevdiği makam olan Hüzzam makamından şarkılara yer verildi.

Gerçekleştirilen konsere çok sayıda müziksever katılım gösterirken, seslendirilen besteler ise büyük beğeni topladı. Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamada, Şef İhsan Gürel yönetiminde gerçekleştirilen konserin, Girne Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğu’nun 62’nci konseri olduğu kaydedildi.

Girne Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğu, Hüseyin Kanatlı'nın 4’üncü ölüm yıldönümünde, Kanatlı’yi bir konserle andı. Konser dün akşam Girne Belediyesi oda Tiyatrosunda yer aldı. Girne Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğu Konserde merhum Kanatlı’nın en sevdiği makam olan hüzzam makamında şarkılara yer verdi.