ı “Oyun”adlı kişisel resim sergisi Girne Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Sergi Salonu’nda, Girne Belediyesi Başkanı Nidai Güngördü tarafındanaçıldı.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında, Tacikistanlı sanatçı Maksudjon Mirmukhamedov’un hazırladığı 30 eserden oluşan ‘Oyun’ isimli kişisel sergi, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü tarafından, Girne Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Sergi Salonu’nda açıldı. Sergi hafta içi 08.00-16.00 saatleri arasında 04 Aralık 2020 tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

Açılışa, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Girne Üniversitesi Kurucu Rektörü Doç. Dr. Cemre Günsel Haskasap, Girne Ünişversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, enstitü müdürleri, dekanlar, bölüm başkanları, öğretim elemanları, sanatçılar ve davetliler katıldı.

Açılışta sırasıyla, Maksudjon Mirmukhamedov, Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu ve Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü birer konuşma yaptı.

Maksudjon Mirmukhamedov: “Kıbrıs’ta yaratıcılığa, sanata uygun şartlar var. Sanata tamamen teslim oluyoruz”

Sanatçı Maksudjon Mirmukhamedov, kişisel sergisinin açılıyor olmasının kendisi için özel bir gün olduğunu belirterek “Biz sanatçılar bugünün uğruna çalışıyoruz, yaratıyoruz, yaratıcılığımızı kitlelere ulaştırmak için çabalıyoruz” dedi.

Kıbrıs'ta bu sürecin, yaratıcılığa uygun şartlar oluşturduğunu, hiçbir şeyin rahatsız etmediğini ve daha da hızlı olduğunu söyleyen Mirmukhamedov, “Sanata tamamen teslim oluyoruz. Böyle bir fırsatı bize sunduğu için Sayın Kurucu Rektör Dr. Suat İrfan Günsel’e teşekkür etmek istiyorum, kendisi bizim için bir örnektir. Çünkü kendisi de bir tür sanatçıdır. Bugün burada olduğunuz ve beni yalnız bırakmadığınız için hepinize teşekkür ederim.”İfadelerini kullandı.

Prof. Dr. İlkay Salihoğlu; "Üniversite sergi salonları daha geniş alanlara yayılacak"

Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu, Girne Üniversitesi'nin sanat etkinliklerine ev sahipliği yapmaktan duyduğu mutluluğu paylaşarak başladığı konuşmasını “Gerçek ve kalıcı bir arkadaşlık, diğer kişiye saygı duymakla ilgilidir. Bugün açılışını yaptığımız serginin teması da bu yaklaşımla oluşturulmuştur” sözleriyle sürdürdü.

Prof. Salihoğlu, açılışını yaptıkları serginin Günsel Ailesi’nin sanata verdiği önemi yansıttığını ve “Oyun” sergisine ev sahipliği yapan Girne Üniversitesi için gurur kaynağı olduğunu söyledi.

Prof. Salihoğlu; " Üstün başarı ödüllerine bir yenisi daha eklenecek.."

Prof. Salihoğlu " Sayın Girne Belediye Başkanımızın açılışını yaptığı sergimiz üniversitemiz misyonları arasında yer alan sanat etkinliği ile öğrencilerimizi çok boyutlu yetiştirmek ve üniversitemiz ile Girne kentimizin entegre olmasını sağlama ilkeleri ile de örtüşüyor” dedi. Sergi açılışı öncesinde sanatçı Maksudjon Mirmukhamedov’a "Uluslararası resim ustaları- Uluğ Beg “ ödülünün takdim edildiğini hatırlatan Prof. Salihoğlu, “Bu ödül Alasya Ödülleri çerçevesinde uluslararası resim ustalarına verilmektedir. Derli sanatçı Maksudjon Mirmukhamedov da yaratıcı beyni ve yetenekleri sayesinde bu ödülü fazlasıyla hak etmiştir” dedi.

Prof. Salihoğlu sözlerini, sağladıkları sanat ortamı nedeniyle Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İrfan Günsel ve Girne Üniversitesi Kurucu Rektörü Yrd. Doç. Dr. Cemre Suat Günsel Haskasap’a teşekkür ederek noktaladı.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü: "Bir Şehirde Eğer Üniversite Varsa, Bulunduğu Kente Büyük Değer Katar…"

Girne Belediyesi Başkanı Nidai Güngördü ise konuşmasına, “bir şehirde eğer üniversite varsa, bir bilim yuvası varsa bulunduğu kente büyük değer katar” sözleriyle, Girne Üniversitesi’nin kente yaptığı katkılara vurgu yaparak başladı.

Güngördü, bilimin ve sanatın bir şehrin ve insanlarının şekillenmesinde sahip olduğu öneme vurgu yaparak, "İki dönemdir belediye başkanıyım, seçildiğim dönemde bu kentte bir Atatürk büstü birde Zübeyde Hanım büstü vardı. Biz de belediye olarak kendimize sanatı merkeze alan bir vizyon çizdik” dedi. Yakın zamanda 3. Taş Heykel Sempozyumu’na ev sahipliği yapacaklarını söyleyen Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, “Gerçekleştirilen iki taş sempozyumuna katılan uluslararası 12 sanatçının eserleri Girne'de meydanları, caddeleri süslemeye başladı” dedi. Sanatla oldukça ilgili olduğunu hatırlatan söyleyen Göngördü, “Üniversite bünyesinde sanatçılara kucak açılmış olması, sanatçıların üniversiteyle bütünleşerek aldıkları bilgi birikimi ve donanımlarını kent halkı ile paylaşmaları çok önemlidir. Dolayısıyla Girne Üniversitesi'nin salonlarından yararlanmak bölgede yaşayan sanatçıların bu salonlarda sergi açabilmelerine olanak tanımak çok önemlidir” değerlendirmesini yaptı.

Girne Üniversitesi ve Günsel Ailesi’ne sanata kucak açarak dünyaca ünlü sanatçıların halkla buluşmasına olanak sağladıkları için teşekkür eden Güngördü, “Bu vesileyle sergiye katkı koyan, özveriyle çalışan sanatçı arkadaşımızı kutluyorum. Tacikistan'dan geldiler ve buraları kendilerine vatan bildiler, burada üretmeye başladılar. Hayatın her alanında üretim yapmak, bu topraklarda var olabilmemizin en temel olgusudur. Herkes yaptığı işi en iyi şekilde yapmalı, sanatçısı en iyi eserlerini sunmalı, hocalar en iyi öğrencileri yetiştirmeli, belediyeler en doğru işleri yapmalı. Sanatçımızı kutluyorum" İfadelerini kullandı.

Sanatçı Mirmukhamedov' a ödül takdim edildi, sergi kurdelesi kesildi

Konuşmaların ardından Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü tarafından sanatçı Maksudjon Mirmukhamedov' a Alasya Ödülleri çerçevesinde uluslararası resim ustalarına verilen "Uluslararası resim ustaları- Uluğ Beg “ ödülü takdim edildi. Ardından sergi kurdelesi kesildi.