İmaan Fest: Dünyanın ilk Müslüman LGBTi festivalinin 2020'de yapılması planlanıyor

Britanya'da Imaan isimli bir sivil toplum kuruluşu, Müslüman LGBTİ'lere özel bir onur festivali düzenleyeceklerini açıkladı. 'Imaan Fest' özellikle Müslümanlar için düzenlenen ilk onur festivali olacak.

Britanya'da Imaan isimli bir sivil toplum kuruluşu, Müslüman LGBTİ'lere özel bir onur festivali düzenleyeceklerini açıkladı. 'Imaan Fest' özellikle Müslümanlar için düzenlenen ilk onur festivali olacak.

Independent'ın aktardığına göre festival, Müslüman LGBTİ'lerin maruz kaldığı kötü muamelenin durdurulmasına yardımcı olmayı hedefleyecek ve "dünyaya mutluluk yayan eşsiz insanları" kutlayacak.

Imaan'ın yönetim kurulunda yer alan lezbiyen hakları savunucusu Anjum Mauj, STK'nın Müslüman LGBTİ'lere verdiği desteğe rağmen çoğunun cinsel kimliklerini açıklayamadığını belirtti. Mauj, bu festivalin ötekileştirilmiş insanlara bir ses vereceğini ve bu yüzden çok önemli olacağını söyledi.

Metro'ya konuşan Mauj, LGBTİ Müslümanların sıkça aynı anda Homofobi ve İslamofobiye maruz kaldığını söylerken, Imaan'ın onlara güvenli bir alan sağlamak istediğini söyledi.

STK, festival için internet üzerinden fon toplamaya başladı. 5 bin sterlin toplamayı hedefleyen İmaan, şu ana kadar 3 bin sterlinden fazla bağış topladı.

Festivalin 2020 yılında Londra'da yapılması planlanıyor.

1999 yılında kurulan Imaan, "Müslümanları cinsel kimlikleriyle uzlaştırmayı" hedefliyor.