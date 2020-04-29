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İngiltere Covid-19 hastalarına 'immün plazma tedavisi' için klinik deneylere onay verdi

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İngiltere Covid-19 hastalarına 'immün plazma tedavisi' için klinik deneylere onay verdi
İngiltere Covid-19 hastalarına 'immün plazma tedavisi' için klinik deneylere onay verdi

İngiltere’de Sağlık Bakanlığı, iyileşmiş Covid-19 hastalarının kanından alınan plazmanın yeni hastaların tedavisinde kullanılmasını öngören klinik deneylere onay verdi.

25 Nisan'da Bakanlıktan yapılan açıklamada, bu tedavinin etkili olduğu sonucuna varılması halinde, ülke çapında Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) için haftada 10 bin ünite plazma sağlanacağı belirtildi.

Bununla haftada 5000 hastanın tedavisinin yapılabileceği ifade ediliyor.

Açıklamada, “İyileşen Covid-19 hastalarından alınan plazmanın, virüse karşı kendi antikorlarını üretmekte zorlanan hastalara nakledileceği” belirtiliyor.

Türkiye'de de koronavirüsle mücadelede "immün plazma tedavisi" ay başında uygulanmaya başlandı.

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