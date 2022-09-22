  • BIST 3.288,91
  • Altın 987.144
  • Dolar 18.3507
  • Euro 18.0693
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKA5 Maddeye Dikkat!

İngiltere politika faizini son 14 yılın en yüksek seviyesine çıkardı

» »
İngiltere Merkez Bankası (BoE) politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 2,25 ile son 14 yılın en yüksek seviyesine çıkardı.
İngiltere politika faizini son 14 yılın en yüksek seviyesine çıkardı

İngiltere Merkez Bankası (BoE) politika faizinde 50 baz puan artırıma gitti.

Bu artırımla birlikte İngiltere'nin politika faizini yüzde 2,25 ile son 14 yılın en yüksek seviyesine çıktı. 

BoE Para Politikası Kurulu (PPK) karar metninde, kurulun beş üyesinin politika faizinin 50 baz puan, üç üyesinin ise 75 baz puan artırılması yönünde oy kullandığı bildirildi.

Ülkede enflasyonun ağustos ayındaki rapora kıyasla ekim ayında yüzde 11’in hemen altında, daha düşük bir seviyede gerçekleşmesinin beklendiği kaydedilen karar metninde, buna rağmen enerji fiyatlarındaki artışın doğrudan ve dolaylı etkisinin yansımasıyla önümüzdeki aylarda enflasyonun yüzde 10 seviyesi üzerinde seyretmesi, sonrasında ise düşüşe geçmesinin öngörüldüğü belirtildi.

7. KEZ FAİZ ARTIRIMI KARARI

Böylece BoE, geçen yılın aralık ayından bu yana ülkede son 40 yılın en yüksek seviyesindeki enflasyonun kontrol altına alınması amacıyla peş peşe 7. kez faiz artırma kararı almış oldu.


Ülkede enflasyon ağustosta yıllık bazda yüzde 9,9 seviyesine yükselmişti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in tabutunu çeyrek milyondan fazla kişi ziyaret etti20 Eylül 2022 Salı 18:51
  • Kral Charles'ın oğlu olduğunu iddia eden adam 'DNA testi' talep etti20 Eylül 2022 Salı 12:39
  • Kanada, İngiltere monarşisiyle bağlarını koparmayı düşünmüyor20 Eylül 2022 Salı 12:37
  • Kraliçe hakkında şaşkına çeviren 10 ilginç gerçek! Evlenmek için kupon biriktirdi20 Eylül 2022 Salı 10:40
  • İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in cenazesi St. George Şapeli'nde defnedildi20 Eylül 2022 Salı 08:41
  • Kraliçe 2. Elizabeth hangi kıyafet ve mücevherler ile gömülecek?19 Eylül 2022 Pazartesi 20:14
  • Birbirinden ünlü isimler Kraliçe’yi anmak için saatlerce kuyrukta bekledi19 Eylül 2022 Pazartesi 17:04
  • Londra’da Kraliçe’nin anmasında çanların çalmaması tepki çekti19 Eylül 2022 Pazartesi 15:30
  • Kraliçe Elizabeth’in cenaze töreni: Dünya liderleri akın etti19 Eylül 2022 Pazartesi 15:22
  • Spice Girls, Glastonbury Müzik Festivali'nde sahne almaya hazırlanıyor19 Eylül 2022 Pazartesi 13:17
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti