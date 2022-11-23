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İngiltere’den Ukrayna’ya helikopter gönderme kararı

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İngiltere savaşın başlangıcından bu yana ilk kez Ukrayna'ya helikopter gönderiyor.
İngiltere’den Ukrayna’ya helikopter gönderme kararı

İngiltere, Rusya-Ukrayna savaşının başlangıcından bu yana ilk kez Ukrayna’ya helikopter göndereceğini açıkladı.

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Norveç’e yaptığı resmi ziyarette, askeri yardımın bir parçası olarak ülkesinin Ukrayna’ya helikopter sağlayacağını duyurdu. Ayrıca, Ukrayna’nın Rusya’ya karşı kendisini savunmasına yardımcı olmak için ek 1000 top mermisinin sağlanacağını belirten Wallace, “Ukrayna’ya desteğimiz sarsılmaz. Bu ek top mermileri, Ukrayna’nın son haftalarda Rusya’dan geri aldığı toprakları güvence altına almasına yardımcı olacak” ifadelerini kullandı.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, top mermilerinin Ukrayna’nın savunma kabiliyetini artıracağı, önemli arama ve kurtarma yetenekleri sağlamak için Sea King tipi helikopterlerinin ilk teslimatının Ukrayna’ya varmasıyla gerçekleşeceği bildirildi.

İngiltere’nin Ukrayna’ya yapacağı bu yeni savunma desteği, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak’ın geçen hafta sonu Kiev’i ziyareti sırasında Ukrayna’ya 50 milyon sterlinlik savunma yardımı yapılacağı duyurusunun ardından geldi.

İngiliz medyasında yer alan haberlerde, Ukrayna’ya 3 Sea King tipi helikopter sağlanacağı, bunlardan birinin halihazırda Ukrayna’da olduğu belirtildi. 

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