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İntihar Önlenebilir Bir Olgudur

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Klinik Psikolog Feriha Kaşifoğlu: “ Ruhsal Hastalıkların Erken Dönemde Saptanması Önemlidir”
İntihar Önlenebilir Bir Olgudur

Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi’nden Klinik Psikolog Feriha Kaşifoğlu  Dünya Ruh Sağlığı Federasyonu’nun 1992 yılında aldığı kararla 10 Ekim’in Dünya Ruh Sağlığı Günü olarak tanımlandığını ifade etti. Bu vesileyle ülkemizdeki ve dünyadaki ruh sağlığı sorunlarının ve çözüme yönelik önerilerin kamuoyu ve politikacıların gündemine taşınmasının amaçlandığını belirten Kaşifoğlu, bu yıl 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü  için seçilen temanın “İntiharı Önleme” olduğunu açıkladı. 

 

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Klinik Psikolog Feriha Kaşifoğlu  Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, dünyada her yıl yaklaşık bir milyon kişinin intihar nedeniyle hayatını kaybettiğini bunun da her 40 saniyede bir intihar nedeniyle hayatların kararması anlamına geldiğini söyledi.

“ Ruhsal Hastalıkların Erken Dönemde Saptanması Önemlidir”

Bu sonuçların bu seneki temanın belirlenmesinin temel taşı olduğunu kaydeden Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Klinik Psikoloğu Feriha Kaşifoğlu intiharın; toplumda yaygınlaşma tehlikesi olan, geride kalan yakınlarında yıkıcı etkiler bırakan sadece bireyi değil, herkesi etkileyen, biyolojik, psikolojik ve sosyolojik yönleri olan bir olgu olduğunu vurguladı.

Klinik Psikolog Feriha Kaşifoğlu, intihara neden olan risk faktörlerinin;  ruhsal bir hastalığın olması, yakın sosyal çevre ile çatışma, istismar ve şiddete maruz kalma, alkol veya madde ile ilgili sorunlar, fiziksel veya tıbbi rahatsızlıklar, ailede özellikle intihar öyküsü olması, stres, mali sıkıntılar, ayrılık, kronik bir hastalık gibi kriz anları olduğunu ve bunlar gibi birçok neden sayılabileceğini belirtti. Kaşifoğlu, intihar olgularının çoğunluğuna ruhsal hastalıkların eşlik etmesi nedeniyle, bu tür rahatsızlıkların erken dönemde saptanmasının ve intihar riski olan bireylerin uygun tedaviyi almasının çok önemli olduğunun altını çizdi. 

“Ön Yargılar Bireylerin Ruh Sağlığı Hizmetlerine Ulaşmasını Engelliyor “

Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Klinik Psikoloğu Feriha Kaşifoğlu  intiharı önlemek büyük oranda mümkün olsa da, toplumun intihar ve ruhsal hastalıklar konularındaki bilgi eksikliğinin, bu riski taşıyan bireylerin damgalanma endişesiyle uygun ruh sağlığı hizmetlerine ulaşmasını engellemekte olduğunu kaydetti.  “ Ruhsal problemler yaşayan bireylere ön yargıyla yaklaşılıp, tehlikeli gözle bakılması, bu kişilerin yardım almalarına engel olduğu kadar, çalışma hayatlarını ve sosyal ilişkilerini de kısıtlama gibi durumlarla karşı karşıya getirmekte ve yaşam kalitelerini düşürmektedir “ diyen Klinik Psikolog Feriha Kaşifoğlu sözlerini şöyle tamamladı: “ Bu sebeple de ‘akıl hastası, maddeci, ruh hastası’ gibi etiketlerden kaçınılıp, ‘ psikiyatrik rahatsızlık, ruhsal sorunlar’ ifadelerinin kullanılması bireylerin damgalanma endişesini azaltacak ve sağlık hizmetlerine başvurmasında en önemli engel kalkacaktır.Günümüzde bir halk sağlığı sorunu olarak tanımlanan intiharın önlenmesinde sadece sağlık platformu değil, işverenler, politikacılar ve medya da elini taşın altına koyabilmeli ve farkındalık yaratabilmek için etkinliklere yer vermelidir.  Çünkü, intihar önlenebilir bir olgudur.”

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