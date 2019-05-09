  • BIST 88.780
  • Altın 257,023
  • Dolar 6,2250
  • Euro 6,9645
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKASağlık Bakanlığı bromat miktarları uygun çıkan su markalarını açıkladı

İşçi Sağlığı: Her yıl 3.2 milyondan fazla çalışan hayatını kaybediyor

» »
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi, toplum sağlığıyla ilgili konularda büyük bir duyarlılıkla toplumu bilgilendirmeye ve çok merak edilen soruların cevaplanmasında aracılık etmeye devam ediyor
İşçi Sağlığı: Her yıl 3.2 milyondan fazla çalışan hayatını kaybediyor

Son olarak DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Levent Eker, her yıl 4-10 Mayıs tarihleri arasında farkındalık yaratmayı amaçlayan “İşçi Sağlığı ve Güvenliği Haftası”na ilişkin açıklamalarda bulundu. Yrd. Doç. Dr. Eker, “İşçi Sağlığı ve Güvenliği”nin, çalışanları mesleki risklerden korumak veya bu riskleri en aza indirmek amacıyla işyerinde veya işte yürütülen faaliyetlerin tüm aşamalarında planlanan ve uygulanan, çalışanların çalışma kapasiteleri, yaşamları ve sağlıklarını korumak amacıyla alınmış tüm koruyucu önlemleri içeren bir dizi faaliyeti kapsadığına dikkat çekti.

dsc_4195-(1).jpg

 

İş Kazası Oranları

İşle ilgili kazaların ve hastalıkların gerek insana, gerekse de ekonomiye olumsuz etkileri bulunduğunu kaydeden Yrd. Doç. Dr. Eker, “Bu durum küresel boyutta bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Uluslararası Çalışma Örgütü verilerine göre her yıl işle ilgili kaza ve hastalıklar sonucunda 3.2 milyondan fazla kişi hayatını kaybetmektedir. Ayrıca her yıl 160 milyon yeni meslek hastalığı vakası ve 300 milyon ölümcül olmayan iş kazası meydana gelmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu verilerine göre Türkiye’de iş kazası oranlarında son 40 yıl içerisinde önemli düşüşün olduğu ancak gelişmiş ülkelerle karşılaştırıldığında halen yüksek olduğu söylenebilir. Güvenli ve sağlıklı bir iş ortamının sağlanması, teşvik edilmesi ve bu konuda toplumsal eğitim ve farkındalık yaratılması amacıyla “İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası” etkinlikleri düzenlenmektedir” dedi.

 

Yasal Düzenlemeler

Bu etkinliklerin yanında, çalışanları mesleki risklerden korumak veya bu riskleri en aza indirmek için alınacak önlemleri işverenin inisiyatifine bırakmamak ve denetlenebilir olmasını sağlamak amacıyla devletlerin yasal düzenlemelere gittiklerini belirten Yrd. Doç. Dr. Eker, “Türkiye Cumhuriyeti’nde 2012 yılında yürürlüğe giren 6331 sayılı ‘İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’ ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 2008 yılında yürürlüğe giren ‘İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’ ile devletin ödevleri, işverenin yükümlülükleri ve çalışanların hak ve yükümlülükleri düzenlenmiştir. İş kazaları açısından bakıldığında, 2014 Sosyal Güvenlik Kurumu verilerine göre iş kazalarının yarısına yakını (%47.7) üretim, imalat, işleme ve depolama faaliyetleri sırasında gerçekleşmektedir. Yaklaşık on kazadan biri kazı, inşaat, tamirat ve yıkım çalışmaları sırasında meydana gelmektedir. İş kazalarında yaralanmalar en fazla kollar, bacaklar ve baş bölgesinde meydana gelmektedir. Kazaların %38,7’sinde kollar yaralanırken, bunu her beş kazadan biriyle bacaklar izlemektedir” diye konuştu.

Meslek Hastalıkları

İş kazaları kadar önemli bir iş sağlığı sorununun ise meslek hastalıkları olduğuna dikkat çeken Yrd. Doç. Dr. Eker, şunları söyledi: “Meslek hastalığı işin veya işyerinin niteliğine göre tekrarlanan bir nedenden veya işin yürütüm koşullarından kaynaklanan bedensel veya ruhsal hastalık veya yeti yitimi hallerini anlatır. Türkiye Cumhuriyeti’nde meslek hastalıklarının beklentilerin altında olduğu görülmektedir. Burada bildirim eksiklerinin olduğu açıktır. Meslek hastalıklarına dair dünyadaki oranlara bakıldığında (bin işçide 4-12) 2014 yılında Sosyal Güvenlik Kurumu verilerine göre Türkiye’de bin işçiden ancak 0.04’üne meslek hastalığı tanısı konmuştur. Meslek hastalıkları çoğunlukla erkeklerde görülmektedir. 2014 yılında, 494 meslek hastalığı vakasından 470’i erkeklerde görülürken yalnızca 24’ü kadınlarda görülmüştür. Meslek hastalıklarının türüne bakıldığında, en sık görülen hastalıklar toz maruziyeti kaynaklı pnömokonyoz ve gürültü maruziyeti kaynaklı işitme kaybıdır. Meslek hastalıklarından korunmanın temel yolu işe girişte yapılan ve periyodik olarak tekrarlanan sağlık kontrolleridir. Bunun yanında çalışanların ve işverenlerin koruyucu önlemler konusunda eğitilmeleri, çalışanların kişisel koruyucuları kullanmaları için teşvik edilmeleri ve çevresel düzenlemelerin yapılması gereklidir.”

 

 

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • DAÜ 24. Bahar Festivali’ne hazır07 Mayıs 2019 Salı 16:14
  • Astım Nüfusun %7-10’unu Etkiliyor06 Mayıs 2019 Pazartesi 16:09
  • DAÜ, 24. Bahar festivali ve 40. Yıl etkinlikleri ile ilgili basın toplantısı gerçekleştirecek06 Mayıs 2019 Pazartesi 15:53
  • DAÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nden ilkokul öğrencilerine programlama kursu06 Mayıs 2019 Pazartesi 15:40
  • DAÜ 25. Liselerarası Matematik Yarışması’nı Lefkoşa Türk Maarif Koleji kazandı.06 Mayıs 2019 Pazartesi 15:32
  • 24. DAÜ Bahar Şenliği 15 Mayıs'ta başlıyor06 Mayıs 2019 Pazartesi 11:20
  • DAÜ-ATAUM’dan kan bağışı etkinliği03 Mayıs 2019 Cuma 15:54
  • DAÜ Turizm Fakültesi iki önemli etkinliğe imza atmaya hazırlanıyor03 Mayıs 2019 Cuma 15:40
  • DAÜ’de “Kariyer Kahvesi” içildi03 Mayıs 2019 Cuma 12:14
  • DAÜ Turizm Fakültesi’nden Şeflerle Buluşma etkinliği02 Mayıs 2019 Perşembe 16:07
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti