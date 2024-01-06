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İskele’de Kasti Hasar Olayı: Çıkan Kavgada Araçlar Zarar Gördü, Şahıslar Tutuklandı

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İskele’de Kavganın Ardından Araçlara Kasti Hasar: Tutuklanan Şahıslar İçin 3 Günlük Tutukluluk Emri
İskele’de Kasti Hasar Olayı: Çıkan Kavgada Araçlar Zarar Gördü, Şahıslar Tutuklandı

5 Ocak 2024 tarihinde, saat 01:30 sıralarında İskele'de yaşanan olayda, M.Ç.(E-22) tarafından kullanılan araç ile A.Ç.(E-20) ve O.Ş.(E-20) isimli yolcuların bulunduğu araç ile, ayrıca H.E.A.(E-19) tarafından kullanılan ve S.A.(E-20) isimli yolcuyla birlikte seyahat edilen başka bir araç, öncesinde arkadaşları S.A.’yı ciddi şekilde darp edip vahim zarara uğrattıkları gerekçesiyle yeniden karşı karşıya geldi.

Olayın daha da tırmanmasıyla, bahse konu iki araç, M.B.(E-23) tarafından kullanılan başka bir aracı sıkıştırarak çarptı. Sağ ve sol ön kısımlara kasıtlı olarak çarpmaların ardından, olay yerinden topladıkları taşları da kullanarak aracın sol ön kapı camı ile tavanına vurup kırarak hasar verdiler.

Polis müdahalesi sonucunda tutuklanan M.Ç.(E-22), A.Ç.(E-20), O.Ş.(E-20), H.E.A.(E-19) ve S.A.(E-20), çıkarıldıkları İskele Kaza Mahkemesi'nde aleyhlerine 3 gün tutukluluk emri alarak cezaevine gönderildi. Soruşturma geniş kapsamlı bir şekilde devam ediyor.

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