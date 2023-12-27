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İskele'de soygun: Ev sahibini bağlayıp darp ettiler

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İskele’de hırsızlık yapmak için girdikleri evde, ev sakininin ellerini bağlayıp darbeden ve çok sayıda eşya çalan 23 yaşındaki A.K., 26 yaşındaki F.M., 21 yaşındaki M.M. ve 21 yaşındaki A.K. tespit edilerek tutuklandı.
İskele'de soygun: Ev sahibini bağlayıp darp ettiler

İskele’de dün meyadan gelen hırsızlık olayıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 4 kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 20.30 sıralarında, 23 yaşındaki A.K., 26 yaşındaki F.M., 21 yaşındaki M.M. ve 21 yaşındaki A.K., İskele’de 39 yaşındaki M.H.K.’nin kalmakta olduğu apartman dairesinin kapısını, suç işlemek kastıyla açıp içeriye izinsiz olarak girip mülkte tecavüz ettikten sonra, ev sakini M.H.K.’nin ellerini bağlayıp darp ettikleri ve 40 bin ABD Doları nakit para, valiz, çanta, dizüstü bilgisayar, dört adet kadın kol saati ve çeşitli ziynet eşyalarını zorla alıp çaldıkları belirtildi.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine, bahse konu şahıslar tespit edilerek tutuklanıreken, polisin hırsızlık olayıyla ilgili soruşturması sürüyor.

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