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İskele’de yol çizgileri İskele Belediyesi tarafından belirgin hale getirildi

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İskele Belediyesi, zamanla görünürlüğü kaybolan yol çizgilerinin yenilediğini belirtti.
İskele’de yol çizgileri İskele Belediyesi tarafından belirgin hale getirildi

İskele Belediyesi tarafından yapılan ve  yol çizgilerinin, yayalar ve araç sürücüleri için hayati öneme sahip olduğu kaydedilen açıklamada, İskele’de bulunan 6 yaya geçidi ve 2 km yolda bulunan yol çizgilerinin belirgin hale getirildiği ifade edildi.

Öte yandan İskele ve köylerdeki  ana okul, kreş, ilk ve orta dereceli okulların, 2019-2020 eğitim öğretim yılına hazır hale getirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında Şehit İlker Karter İlkokulunun tuvaletlerinin değiştirildiği; okulda 140 metrelik alana parke döşendiği ve düşme tehlikesiyle karşı karşıya olan asma tavanın tamir edildiği de açıklandı.

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