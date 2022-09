‘İstenmeyen gelin’ Meghan Markle, saray çalışanlarına kök söktürmüş

İngiliz Kraliyet Ailesi'ne yönelik ırkçılık suçlamalarıyla büyük tartışma yaratan ve adı “istenmeyen gelin”e çıkan Prens Harry'nin ABD'li oyuncu eşi Meghan Markle'la ilgili tartışma yaratacak iddialar ortaya atıldı.

Kraliyet muhabiri Valentine Low'un kaleme aldığı Courtiers: the Hidden Power Behind the Crown (Saray Görevlileri: Tahtın Ardındaki Gizli Güç) isimli kitapta Sussex Düşesi Meghan Markle'la ilgili detaylar dikkat çekti. Kitapta, Markle'ın Prens Harry ile evlendikten sonra saray görevlilerine çok kötü davrandığı ve hatta hakaret ettiği, Buckingham Sarayı'ndaki üst düzey bir görevlinin bu durum nedeniyle resmi şikayette bulunduğu belirtildi.

Markle'ın bitmek bilmeyen hakaretleri nedeniyle bazı saray görevlilerinin de göz yaşlarını tutamadığı ve sürekli korku içinde çalıştığı kaydedildi. Meghan'ın sabah akşam bağırdığı bir kadın çalışanı ise Prens William'ın teselli ettiği aktarıldı.

Kitaba göre düşes, çalışanlara biraz daha nazik davranması talebineyse “İnsanların üzerine düşmek benim işim değil” cevabını verdi.

‘PRENS’İ AYRILMAKLA TEHDİT ETTİ’

Markle'ın Kraliyet görevlerinden de sürekli şikayet ettiği, Avustralya'ya düzenlenen resmi bir gezide sürekli yabancılarla selamlaşmaktan sıkılarak “Bu iş için bana para ödemediklerine inanamıyorum” dediği öne sürüldü.

Kitapta ayrıca, Markle'ın Prens Harry'yi ilişkilerinin başında kendisiyle birlikte olduğunu herkese ilan etmezse onu terk etmekle tehdit ettiği kaydedildi. Bir kaynak da Harry'nin bundan çok korktuğunu ve “Beni terk edecek” diye çevresinden yardım istediğini söyledi.

Meghan Markle daha önce hakkındaki benzer iddiaları “karalama kampanyası” diyerek reddetmişti. Markle ve Prens Harry 2018'de evlenmiş, iki çocuğu olan çift 2020'de Kraliyet'teki üst düzey görevlerinden çekildiklerini bildirerek ABD'ye taşınmıştı.

Çiftin geçen yıl Oprah Winfrey’le yaptıkları röportajda Kraliyet Ailesi'ne yönelik suçlamaları tüm dünyada şok etkisi yaratmıştı.