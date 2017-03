İyi hissettiren LGBTİ filmleri listesi

“Sonu mutsuz olmayan LGBTİ filmi yok mu” arayışımız bizi sinefil ve Kaos GL kurucularından Ali Özbaş’a götürdü. Özbaş, KaosGL.org okurları için finali mutsuz olmayan ya da iyi hissettiren LGBTİ filmleri seçti. İşte tanıtım bültenleriyle ilk 10 film!

1. C.R.A.Z.Y - ÇILGIN

Yönetmen Jean-Marc Vallée

2006

2s 9dk

C.R.A.Z.Y adlı son filmi, 60'lı yıllardan başlayarak orta-sınıfa mensup Montreal'li bir aileden sıradışı bir baba-oğul hikayesi aktarıyor. Doğası gereği, kendisinden beklenilenden farklı davranmak zorunda kalan erkek çocuğun yaşadığı çelişkilerin, kendi benliğini aramasının ve olgunlaşmasının anlatıldığı hikaye Kanada'nın bir nevî Babam ve Oğlum'u sayılabilir.

2. The Adventures of Priscilla, Queen of the Desert - Çöller Kraliçesi Priscilla

Yönetmen Stephan Elliott

1994

1s 44dk

Alice Springs isimli bir tatil kasabasında çalışmak için yola çıkan üç trans dansçıdan oluşan grup, Avustralya çöllerine doğru maceralı bir yolculuğa çıkarlar.

3. 3, Drei

Yönetmen Tom Tykwer

2010

1s 59 dk

Hanna ve Simon 20 yıldır beraberdirler. Berlin’de bazen sürtüşmeli bir denge tutturmuş bir hayat sürmektedirler. Alımlı, modern, olgun, çocuksuz, kültürlü, aklı başında kişilerdir. İlişkiler, çocuk sahibi olma isteği, beraber eve çıkma, düşük yapma, kaçıp geri dönme: haber sunucusu Hanna ve sanat teknisyeni Simon 20 yıla tüm bunları sığdırmışlardır fakat önlerini artık pek görememektedirler. Ta ki ikisi de, birbirlerinden habersiz bir şekilde aynı erkeğe, Adam’a âşık olana kadar.

4. PLAN B - B PLANI

Yönetmen Marco Berger

2009

1s 43 dk

Laura, Bruno ile yaşadıkları uzatmalı sevgili konseptine Pablo ile son vermiş. Esmer yakışıklı yeni erkek arkadaşla sokakta verilen yakınlaşma pozları ve gülücüklü öpüşmeler Bruno’yu pek kıskandırırır. Yakın arkadaşı ile sohbetlerinde Bruno bu yeni ilişkiyi bozmak, Laura ile tekrar beraber olmak için can attığını saklamaz. Hatta daha ileri giderek bir B planı olduğunu yumurtluyor. Plan şöyle: Pablo Laura’ya daha önce bir erkekle beraber olduğunu, önyargıları bulunmadığını ve modern bir insan olduğunu ifade ettiği için, ki bu Bruno’nun kulağına gidiyor, Bruno ilişkiyi erkeğin tarafından kopartmak adına Pablo’ya yaklaşıyor.

5. Coming Out - Açılmak

Yönetmen Heiner Carow

1989

1s 53dk

Heiner Carow imzalı film, genç öğretmen Philipp’in eşcinselliğini kabul etme sürecini ele alıyor. Çekildiği dönemde Doğu Berlin’de gizlice işletilen eşcinsel barlarda çekilen Coming Out, bugün Doğu Almanya’da eşcinsel olmaya dair bir belge niteliği de taşıyor.

6. Hoje Eu Quero Voltar Sozinho - Bugün Eve Yalnız Dönmek İstiyorum

Yönetmen Daniel Ribeiro

2014

1s 36dk

Leonardo, baskıcı annesinin gözetimi altında yaşamaktan bunalan ve her an özgürlük arayışında olan görme engelli bir gençtir. En iyi arkadaşı Giovana'nın öğrenci değişim programı dahilinde şehirden uzaklaşması sonrasında iyice yalnızlaşan Leonardo, bu hayal kırıklığını kasabaya ve sınıflarına yeni gelen Gabriel ile tanışmasının ardından tamir eder. Gabriel, Leonardo'nun o güne dek yaşadığı hayatı tamamen değiştirecektir...

7. Maurice - Maurice

Yönetmen James Ivory

1987

2s 20dk

Birinci Dünya Savaşı öncesi İngiltere’sinde, eşcinselliğin yasalara göre hapis cezası anlamına geldiği dönemlerdeyiz. Cambridge’de okuyan Maurice Hall (James Wilby), okulda Clive Durham (Hugh Grant) ile kurduğu arkadaşlıktan da öte ilişki ile kendini keşfediyor ve sonrasında ikiliyi toplum içinde kimlik arayışına sürükleyecek birliktelikleri gelişiyor. Bir yandan toplumdaki saygınlığını kaybetme korkusunu izlerken, diğer yandan kendini keşfetmiş bir gencin duyduğu güvene ve kararlılığına tanık oluyoruz film boyunca.

8. You Should Meet My Son! - Oğlumla Tanışmalısın

Yönetmen Keith Hartman

2010

1s 25dk

ABD'nin güney eyaletlerindeki bir banliyöde, kız kardeşi ile birlikte yaşayan Mae'nin tek derdi, dünya gözü ile oğlunu evlendirmektir. Ancak oğlunun gey olduğunu öğrenir. Kısa bir bocalama evresinden sonra, İncil'deki erkeğin/insanın yalnız yaşaması iyi değildir, bir yoldaşı olmalıdır fikrinden yola çıkarak, oğluna koca aramaya başlar.

9. Shelter

Yönetmen Jonah Markowitz

2007

1s 37dk

Zach, ablası ve yeğeniyle yaşayan sanatçı adayı bir gençtir. Kız arkadaşıyla, ve yeğenine sürekli bakmak zorunda olduğu için ablasıyla sorunlar yaşamaktadır. En iyi arkadaşının yazar olan ağabeyi kasabaya geldiğinde zaten sıkıntılı olan duygusal yaşamı iyice karmaşık bir hale gelecek, hayatında önem verdiği değerleri tekrar gözden geçirecektir.

10. Do Começo ao Fim - Başlangıçtan Sona

Yönetmen Aluizio Abranches

2009

1s 34dk

Annelerinin ölümünden sonra çocukluklarından beri birbirlerine hissettikleri bağlılığın sadece abi kardeş sevgisi olmadığını anlayan Francisco ve Thomas birbirlerine cinsel anlamda ilgi duymaya ve beraberinde de bu yeni durumu yaşamaya başlarlar. Çocuksu sevgilerinin yerini, aşka ve tutkuya bıraktığı bu yeni dönemde, ikili daha önce tatmadıkları duyguları hissetmeye ve zaman zaman baş etmekte zorlanacakları kimi durumlarla da yüzleşmek zorunda kalacaklardır.