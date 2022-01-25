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Javier Bardem, Daniel Craig İçin ‘Bond Kızı’ Olmuş

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‘James Bond‘ çekimleri sırasında Javier Bardem’in rol arkadaşı Daniel Craig’e sürpriz yapmak için ‘Bond kızı‘ kılığna girdiği ortaya çıktı.
Javier Bardem, Daniel Craig İçin ‘Bond Kızı’ Olmuş

‘James Bond‘ çekimleri sırasında Javier Bardem’in rol arkadaşı Daniel Craig’e sürpriz yapmak için ‘Bond kızı‘ kılığna girdiği ortaya çıktı.

İkili ‘Variety Studio: Actors on Actors‘ isimli programı için online olarak bir araya gelerek sohbet etti. Bardem 2012 yapımı ‘Skyfall‘da Bond’un kötü adamı Silva karakterini canlandırmıştı.

Setteki anılarından bahsettikleri sırada sohbet Bardem’in Craig’e doğum günü sürprizine geldi.

Bardem ‘Bond kızı’ olarak giyinip pastanın içinden çıktığını ve Marilyn Monroe taklidi yapmaya çalışarak ‘İyi ki doğdun‘ şarkısını söylediğini anlattı.

Craig bu sürpriz karşısında çok şaşırdığını söyledi.

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