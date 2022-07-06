  • BIST 2.408,15
  • Altın 962.779
  • Dolar 17.2376
  • Euro 17.5472
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKASağlıklı bir yaz dönemi için…

Jennifer Aniston’ın yaptığı iyiliği unutamadı

»
Ünlü yazar ve podcast sunucusu Joe Pardavila, henüz radyoda bir stajyerken Friends yıldızının kendisine yaptığı iyiliği unutamadığını anlatıyor: "O, her zaman yanınızda olacak arkadaşlardan biri."
Jennifer Aniston’ın yaptığı iyiliği unutamadı

Yazar ve podcast yayıncısı Joe Pardavila, yakında çıkacak olan yeni kitabında, ünlüler dünyasından isimlerle olan anılarını anlatıyor. Pardavila’nın unutulmaz anılarından biri de Friends yıldızı Jennifer Aniston ile…

1997’de özel bir röportaj için “Picture Perfect” setine onu takip etmek için gönderildiğini anlatan Pardavila, önce bir koruma engeliyle karşı karşıya kaldı.

“Beni gördü ve ne yapacağımı hissetti. ‘Hey, Jennifer’a sadece birkaç soru sormak istiyorum, hepsi bu’ dedim. Ancak koruma bana bunun olamayacağını söyledi. Sesi ne yatıştırıcı ne de masumdu.”

Pardavila, ardından kargaşayı duyan Aniston’ın dışarı çıktığını ve konuşamayacağını söylediğini anlatıyor:

“Ancak birkaç dakika sonra, Jennifer Aniston, asistanından görev yaptığım radyoyu aramasını ve olanlar hakkında kendisini kötü hissettiğini söylemesini istiyor. Daha da iyisi, sabah programında röportaja katılmaktan mutlu olacağını iletiyor. Ve yaptığı film, Friends’te geçirdiği geçirdiği zaman hakkında bizimle yirmi dakika konuştu.”

Pardavila kitabında Aniston’ın bu sempatik tavrını anlatırken Taylor Swift, Jon Bon Jovi ve John Mayer gibi diğer yıldızlarla yaşadığı anılara da yer veriyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cüneyt Arkın’ın adı Beşiktaş’ta yaşayacak04 Temmuz 2022 Pazartesi 19:11
  • Papa: Bir gün istifa edebilirim04 Temmuz 2022 Pazartesi 17:44
  • Kıbrıs Polifonik Korolar Derneği Otello Çoksesli Korosu’ndan Yeni Bir Klip04 Temmuz 2022 Pazartesi 08:47
  • Bezos’un sipariş ettiği 500 milyon dolarlık mega yat ülkeyi karıştırdı03 Temmuz 2022 Pazar 15:44
  • Dövmeler ve futbolcular, tehlikeli moda!02 Temmuz 2022 Cumartesi 22:35
  • Türkan Şoray’dan Cüneyt Arkın’a veda30 Haziran 2022 Perşembe 21:47
  • Talulah Riley, Elon Musk ile neden iki defa evlendiğini açıkladı30 Haziran 2022 Perşembe 21:14
  • Lefke’de Kadın Üretici Pazarı Kuruluyor…30 Haziran 2022 Perşembe 12:17
  • Akdeniz Esintileri Perşembe Sohbetleri devam ediyor30 Haziran 2022 Perşembe 08:51
  • Johnny Depp Karayip Korsanları’na dönüyor mu?29 Haziran 2022 Çarşamba 20:17
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti