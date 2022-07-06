Jennifer Aniston’ın yaptığı iyiliği unutamadı

Ünlü yazar ve podcast sunucusu Joe Pardavila, henüz radyoda bir stajyerken Friends yıldızının kendisine yaptığı iyiliği unutamadığını anlatıyor: "O, her zaman yanınızda olacak arkadaşlardan biri."

Yazar ve podcast yayıncısı Joe Pardavila, yakında çıkacak olan yeni kitabında, ünlüler dünyasından isimlerle olan anılarını anlatıyor. Pardavila’nın unutulmaz anılarından biri de Friends yıldızı Jennifer Aniston ile…

1997’de özel bir röportaj için “Picture Perfect” setine onu takip etmek için gönderildiğini anlatan Pardavila, önce bir koruma engeliyle karşı karşıya kaldı.

“Beni gördü ve ne yapacağımı hissetti. ‘Hey, Jennifer’a sadece birkaç soru sormak istiyorum, hepsi bu’ dedim. Ancak koruma bana bunun olamayacağını söyledi. Sesi ne yatıştırıcı ne de masumdu.”

Pardavila, ardından kargaşayı duyan Aniston’ın dışarı çıktığını ve konuşamayacağını söylediğini anlatıyor:

“Ancak birkaç dakika sonra, Jennifer Aniston, asistanından görev yaptığım radyoyu aramasını ve olanlar hakkında kendisini kötü hissettiğini söylemesini istiyor. Daha da iyisi, sabah programında röportaja katılmaktan mutlu olacağını iletiyor. Ve yaptığı film, Friends’te geçirdiği geçirdiği zaman hakkında bizimle yirmi dakika konuştu.”

Pardavila kitabında Aniston’ın bu sempatik tavrını anlatırken Taylor Swift, Jon Bon Jovi ve John Mayer gibi diğer yıldızlarla yaşadığı anılara da yer veriyor.