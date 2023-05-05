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Jennifer Lopez yatak performansı konuşulan eşi Ben Affleck’le ilgili sessizliğini bozdu

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Dünyaca ünlü aktris Gwyneth Paltrow'un, katıldığı bir podcast'te eski sevgilileri Brad Pitt ve Ben Affleck'i karşılaştırmasına, Affleck'in şimdiki eşi Jennifer Lopez'den cevap geldi.
Jennifer Lopez yatak performansı konuşulan eşi Ben Affleck’le ilgili sessizliğini bozdu

ABD’li oyuncu Gwyneth Paltrow (50), perşembe günü Alex Cooper’ın “Call Her Daddy” isimli podcast’ine katılarak eski sevgilileri Ben Affleck ve Brad Pitt hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu.

Gwyneth Paltrow ve Ben Affleck…

Her iki erkeğin de “iyi öpüştüğünü” söyleyen Paltrow ancak kimin en iyi olduğunu seçmenin “gerçekten zor” olduğunu kabul etti.

“Çünkü Brad bir tür büyük kimya gibiydi, hayatınızın aşkı, bir tür bağ vardı” diye açıklayan ünlü aktris, “Ve sonra Ben, yatakta teknik olarak mükemmeldi,” diye devam etti.

“Kızım Apple’ın bunu dinlediğine inanamıyorum!” tepkisini veren Paltrow, yine de açıklamalarına devam ederek Affleck’in kendisini daha çok güldürdüğünü, ancak Pitt’in daha romantik bir partner ve daha iyi bir aktör olduğunu söyledi.

Ben Affleck, Jennifer Lopez…

LOPEZ DEVREYE GİRDİ: “O BİR HEDİYE”

Paltrow’un bu yorumlarına Affleck’in 2022’de evlendiği eşi Jennifer Lopez’den cevap geldi.

Öncelikle Affleck’in çok iyi bir baba olduğunu söyleyen Lopez, eşinin harika bir insan olduğundan dem vurdu. Affleck’in çok parlak ve uyumlu bir insan olduğunu söyleyen ünlü şarkıcı, “O burada ve isteyebileceğiniz tek şey bu, umursayan ve her gün ortaya çıkan bir hediye, sevgi dolu bir baba ve o bu.” diye ekledi.

İlk olarak 2002 yılında çıkmaya başlayan Lopez ve Affleck, 2003 yılında ayrılarak hayranlarını üzmüştü. Çift yaklaşık 20 yıl sonra tekrar bir araya geldi ve geçen sene Las Vegas’ta sürpriz bir şekilde evlendi.

GWYNETH PALTROW’UN İLİŞKİ GEÇMİŞİ

Oscar ödüllü oyuncu Gwyneth Paltrow, 1994 yılında sevgili olduğu Pitt’le 1996 yılında nişanlandı ancak çiftin ilişkisi ertesi yıl sona erdi. Paltrow daha sonra 1997’den 2000’e kadar bir dargın bir barışık birlikte olduğu Ben Affleck’le yoluna devam etti.

Gwyneth Paltrow ve şimdiki eşi Brad Falchuk…

Bu ilişkinin de bitmesinin ardından Paltrow, Coldplay solisti Chris Martin ile çıkmaya başladı. İkili 2003 yılında evlendiler ve Apple (18) ile Moses (17) adında iki çocukları oldu.

Paltrow ve Martin de 2014 yılında boşandılar ve ünlü aktris 2018’den beri yönetmen ve yapımcı Brad Falchuk’la evli.

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