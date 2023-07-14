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K.T. Spor Yazarları Derneği'nden Orhun Mevlüt'e kınama!

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"Mevlit'in paylaşımında, köşe yazısının içeriğine cevap verilirken, köşe yazısını kaleme alan spor yazarına “ZAVALLI BİR SPOR YAZARI” ifadeleri kullanılması kabul edilebilir değildir."
K.T. Spor Yazarları Derneği'nden Orhun Mevlüt'e kınama!

İşte açıklama;

Derneğimiz üyesi Tonguç Kotak tarafından kaleme alınan ve Basketbol Federasyonu'nu konu alan “Eser Taçoy vazgeçti, Ali Tüzünkan aday” başlıklı yorumu hakkında Basketbol Federasyonu Başkanı Orhun Mevlit'in sosyal medya paylaşımını "talihsiz bir açıklama" olarak üzülerek okuduk. Mevlit'in paylaşımında, köşe yazısının içeriğine cevap verilirken, köşe yazısını kaleme alan spor yazarına “ZAVALLI BİR SPOR YAZARI” ifadeleri kullanılması kabul edilebilir değildir.

Üyemiz Tonguç Kotak’ın ilgili yazısında herhangi küçük düşürücü, hakaret veya aşağılama veya başka kötü anlam ifade edebilecek bir yazı kaleme alınmamışken, üyemize karşılık kullanılan “ZAVALLI BİR SPOR YAZARI” yakıştırmasını büyük bir talihsizlik olarak yorumlamaktayız.

Eleştiriler, yorumlar veya iddialara karşı bu tip kişilik haklarını küçük düşürücü ifadeler kullanılması Basketbol Federasyonu Başkanı Orhun Mevlit’e de, herhangi bir spor kurumu başında bulunan, hele ki seçilmiş bir yöneticiye yakışmadığı kanaatindeyiz.

Bu tip eleştiri ve yorumlara karşı üyelerimize yapılacak küçük düşürücü veya hakaret içeren veya aşağılayıcı tüm paylaşım, açıklama ve yorumlara asla sessiz kalmayacağımızı ve bunu kabul etmeyeceğimizi duyurur, Basketbol Federasyonu Başkanı Orhun Mevlit’i de bu paylaşım ve düşüncesinden ötürü kınıyoruz.

KTSYD Yönetim Kurulu

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