Yaptığı ırkçı açıklamaların ardından uzun bir süre Twitter hesabı askıya alınan Kanye West, hesabına erişim sağladıktan kısa bir süre sonra yaptığı paylaşımlar nedeniyle yine yasaklılar listesine girdi.

Son dönemde yaptığı ırkçı açıklamalar ve Kim Kardashian ile boşanma süreciyle gündemden düşmeyen ABD’li rapçi Kanye West, yine Twitter’dan atıldı…

Ekim ayında platformda yaptığı ırkçı paylaşım sonrasında hesabı askıya alınan Kanye West’in hesabı Twitter’ın yeni sahibi Elon Musk’ın gelişiyle tekrar açılmıştı. Fakat West, bugün Davut Yıldızı ile birlikte bir gamalı haç olan bir görsel paylaştı. Paylaşıma tepki yağarken gelen şikayetlerden sonra West’in hesabı askıya alındı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Elon Musk, “Elimden geleni yaptım. Fakat buna rağmen Kanye West yine kuralları ihlal etti. Hesabı askıya alındı” dedi.

West’in daha önce attığı hiçbir tweete erişilemezken, ünlü şarkıcının hesabının ne zaman açılacağına dair de bir açıklama yapılmadı.