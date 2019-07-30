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Katy Perry’nin Grammy adayı ‘Dark Horse’ şarkısı çalıntı çıktı

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ABD’li pop yıldızı Katy Perry’nin Grammy adayı olan ‘Dark Horse‘ şarkısının çalıntı olduğu ortaya çıktı. Perry ve ‘Dr. Luke’ isimli yapımcısı şarkıyı daha önce hiç dinlemediklerini savunmuştu.
Katy Perry’nin Grammy adayı ‘Dark Horse’ şarkısı çalıntı çıktı

Perry’nin 2013 yılında yaptığı ve 6 milyondan fazla satan şarkısı hakkında Hristiyan rap müziğin temsilcilerinden, gerçek ismi Marcus Gray olan Flame 2014 yılında ‘çalıntı’ davası açmıştı. 

Dokuz kişilik jüri heyeti, Los Angeles kentindeki mahkemede dün görülen duruşmada, Perry’nin şarkısının, Flame’in 2008’de yaptığı ‘Joyful Noise’dan çalıntı olduğuna hükmetti.

Telif hakkı için 34 yaşındaki Perry’ye ve şarkının yapımcılarına ne kadar para cezası verileceğine bir sonraki duruşmada karar verilecek.

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