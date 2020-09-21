  • BIST 1.092
  • Altın 465,028
  • Dolar 7,6165
  • Euro 8,9396
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 1550 test 6 vaka

Kent Arkeolojisi ve kültürel miras yönetimi yüksek lisans programı DAÜ’de açıldı

» »
Kent Arkeolojisi ve kültürel miras yönetimi yüksek lisans programı DAÜ’de açıldı
Kent Arkeolojisi ve kültürel miras yönetimi yüksek lisans programı DAÜ’de açıldı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Fen ve Edebiyat Fakültesi, Sanat, Beşerî ve Sosyal Bilimler Bölümü altında açılan “Kent Arkeolojisi ve Kültürel Miras Yönetimi” tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarının, TC Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve KKTC Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu’ndan (YÖDAK) onay alarak açıldığı bildirildi.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, gerek Kıbrıs gerekse Türkiye ölçeğinde bir ilk olan Kent Arkeolojisi ve Kültürel Miras Yönetimi Yüksek Lisans Programları, 12 Ekim itibarıyla DAÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Koruma ve Restorasyon Yüksek Lisans Programı ile iş birliği içerisinde eğitim ve öğretime başlayacak.

Program adayları, programdan mezun olduktan sonra başka bir bölüm kapsamında Doktora derecesine (Ph.D.) başvurabilecekleri gibi KKTC Eski Eserler ve Müzeler Dairesi’nde, ilgili müze, kazı, restorasyon birimlerinde, aynı zamanda Devlet Karayolları, Çevre Koruma Dairesi, Şehir Planlama ve Turizm Planlama dairelerinde görev alabilecek.

Mezunlar ayrıca, KKTC Cumhurbaşkanlığı bünyesinde çalışan iki toplumlu Kültürel Miras Teknik Komitesi’ne danışmanlık hizmeti verme şansına sahip olacak.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KBÜ Rektörü’nden DAÜ’ye ziyaret11 Eylül 2020 Cuma 17:34
  • Daü-Sen’den iki DAÜ öğrencisine tam burs11 Eylül 2020 Cuma 17:31
  • DAÜ mezunu Murat Özçelik’e Wıkıpedıa’dan birincilik ödülü10 Eylül 2020 Perşembe 16:29
  • DAÜ-SEM’den Eğitime Hazırlıklı Başlangıç09 Eylül 2020 Çarşamba 09:05
  • DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi’nden 8 Eylül Dünya Fizyoterapsitler Günü açıklaması08 Eylül 2020 Salı 17:27
  • DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi’nden Covıd-19 Aşı Çalışmalarına İlişkin Açıklama07 Eylül 2020 Pazartesi 11:20
  • DAÜ İle Kıbrıs Polifonik Korolar Derneği Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı04 Eylül 2020 Cuma 09:15
  • Ekor’dan DAÜ yeni burs sistemi’ne destek03 Eylül 2020 Perşembe 16:00
  • DAÜ Dünyanın En İyi Üniversiteleri Arasında02 Eylül 2020 Çarşamba 16:36
  • DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi’nden gıdalarda bulunan Polifenollerin viral hastalıklardaki rolüne ilişkin açıklama02 Eylül 2020 Çarşamba 15:40
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti