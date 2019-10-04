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Kıbrıslı Rum ve Türk eşcinsel çiftin Filipinler’den yasa dışı olarak evlat edinmesine yardımcı olan kadına 6 yıl hapis cezası

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Kıbrıs’ta biri Kıbrıslı Rum, diğeri Türk olan eşcinsel bir çiftin, Filipinlerden bir çocuğu evlat edinmesine yardımcı olan yine Filipin asıllı 47 yaşındaki kadına, Rum Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 6 yıl hapislik cezası verildi.
Kıbrıslı Rum ve Türk eşcinsel çiftin Filipinler’den yasa dışı olarak evlat edinmesine yardımcı olan kadına 6 yıl hapis cezası

Fileleftheros gazetesi, bahse konu 47 yaşındaki Filipinli kadın hakkında aralarında çocuk ticareti, sahte belge düzenleme, sahte yemin verme gibi suçların da bulunduğu 15 suçlamanın bulunduğunu yazdı.

47 yaşındaki Filipinlinin, Filipinlerden çocuk alım-satımıyla ilgili tüm suçlamaları kabul ettiğini yazan gazete Filipinli kadının, bebek alım-satımına Türk ile müdahil olan Kıbrıslı Rum’un annesinin evinde çalıştığını belirtti. 

Gazete Filipinli kadının, Filipinlere giderek bebek alım-satımını gerçekleştirdiğini, daha sonra, yasa dışı evlat edinme için Kıbrıs’a getirdiğini yazdı.

Öte yandan Politis gazetesi, bebeğin Filipinlerden Ada’ya getirilmesi için sahte belgelerin de düzenlendiğini belirtti.
Gazete bu olayın geçtiğimiz Ocak ayında ortaya çıktığını, polisin, olayı araştırmaya başladığı zaman eşcinsel çiftin, çocuğu alarak ortadan kaybolduğunu, çiftin, KKTC üzerinden yurt dışına kaçtığının da tahmin edildiğini yazdı.

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