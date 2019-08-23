Kiprianu Kıbrıs konusunda konuştu

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun, Kıbrıs konusunda yaptığı açıklamada, müzakere masasında bütün konuları kapsayan bir görüşme yapılmasını beklediği ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’ten de, böyle bir görüşme için hazır ve kararlı olmasını istediği haber verildi.

Alithia gazetesinde yer alan habere göre, Kiprianu açıklamasında ayrıca “bir kez daha başarısızlığa uğranması durumunda, Kıbrıs aleyhinde birikecek acıların çok fazla olacağı” uyarısında da bulundu.

Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak belirleyici bir anda olduklarını ve özlü müzakerelerin yeniden başlaması için çaba harcandığını da ifade eden Kiprianu, herkesin bu çabanın tek başına değil, fakat müzakerelerin başlaması durumunda bunu neyin izleyeceğinin önemli olduğunun farkına varması gerektiğini belirtti.

Kiprianu, dolayısıyla Anastasiadis’e yönelik çağrılarının, müzakerelerin yeniden başlaması durumunda, bu kez bütün konuları kapsayan bir görüşme için hazır ve kararlı olmaları gerektiğinin bilincinde olmasını içerdiğini yineledi.

Kiprianu bu çerçevede, Rum kesimi tarafından Kıbrıs sorununun çözümü için her türlü çabanın gösterilmesi gerektiğini de savundu.

ELAM

Fileleftheros gazetesinde yer alan bir habere göre, Rum Ulusal Halk Cephesi olarak bilinen ELAM ise açıklamasında, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs için atadığı geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’un Kıbrıs’a gelecek olmasından ötürü memnuniyet duyduğunu belirten Rum hükümeti ve partilerini eleştirdi.

Açıklamaya göre ELAM, müzakerelerin İsviçre’de kaldığı yerden yeniden başlamasını isteyenlere de eleştirilerde bulundu.

İNGİLTERE’DEN DE ÇÖZÜME DESTEK

İngiltere’nin Avrupa konularından sorumlu yeni bakanı Christopher Pincher ise bir açıklamasında, Birleşik Krallık’ın Kıbrıs sorunu çözüm sürecine desteğini, aynı zamanda Londra’nın Rum Yönetimiyle ikili ilişkilerinin daha da derinleştirilmesine dair isteğini ifade etti.

Alithia ve diğer gazetelerde yer alan habere göre, “Birleşik Krallık Milli Kıbrıs Federasyonu’nun” İngiltere Başbakanı Boris Johnson’a yönelik mektubuna yanıt veren Pincher, Kıbrıs’ın yeniden birleşmesi konusunda ise İngiltere’nin, uluslararası anlamda kabul görmüş iki kesimli, iki toplumlu federasyon modeline dayalı bir çözümün ileriye götürülmesine dair çabaları desteklemeye ilişkin taahhüdü konusunda güvence verdi.

Pincher, Londra’nın tüm tarafları çözüm sürecine yinelenen bir bağlılık göstermeleri konusunda teşvik etmeyi sürdürdüğünü de ekledi.