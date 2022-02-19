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KKTF Çizgi Ve Gözlemci Hakem Kursu Tamamlandı…

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KKTF Çizgi Ve Gözlemci Hakem Kursu Tamamlandı…
KKTF Çizgi Ve Gözlemci Hakem Kursu Tamamlandı…

KKTF ÇİZGİ VE GÖZLEMCİ HAKEM KURSU TAMAMLANDI…
 

KKTF tarafından 17-19 Şubat 2022 tarihleri arası gerçekleştirilen Çizgi ve Gözlemci Hakem Kursu katılımcıların iki günlük eğitim ile kort da yapılan uygulamalı eğitimin ardından gerçekleştirilen sınav ile tamamlandı.
 

Kursta başarı gösteren hakem adaylarına 05 Mart 2022 tarihinde KKTF tesislerinde başlayacak turnuvada staj yapmaları ile birlikte turnuva sonunda belgeleri KKTF tarafında verilecek.

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