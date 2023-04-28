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Köpeklerdeki uyku sorunu demans belirtisi olabilir

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Demans, tıpkı insanlarda olduğu gibi köpeklerde de görülebilir. Bilişsel gerilemeye işaret eden semptomlar arasında ise yaşanan uyku sorunu var.
Köpeklerdeki uyku sorunu demans belirtisi olabilir

Demans gibi bilişsel bir sorundan köpekler de muzdarip olabilir. Hastalığın semptomları arasında ise tıpkı insanlarda görüldüğü gibi uyku sorunu yer alıyor.

Yüksek sesli horlamalar, seğiren pençeler köpeklerde bir sorun olduğuna işaret edebilir. Ancak araştırmacılar, demansı olan yaşlı köpeklerin, sağlıklı beyinleri olanlara göre daha az uykuda kaldıklarını söylediler.

North Carolina Eyalet Üniversitesi’nden Prof Natasha Olby, “Yaşlı köpeklerde uyku alışkanlıklarındaki değişiklikler, bilişteki düşüşün habercisi olabilir” dedi.

Olby ve meslektaşları, yaşları 10 ila 16 arasında değişen 28 köpek üzerinde yaptıkları çalışmaları bildirdiler. Köpekler iki saatlik bir öğleden sonra şekerlemesindeyken beyin dalgaları elektroensefalogram (EEG) ile kaydedildi.

Araştırmacılar ayrıca, köpeğin demans sorunu olup olmadığını veya risk altında olup olmadığını anlamak için, sahiplerine sorular sordular ve her köpeğin bir dizi problem çözme, hafıza ve dikkat görevlerindeki performansını değerlendirdiler. Köpeklerden yirmisinin bilişsel bozukluğu olduğu kabul edilirken, bunlardan sekizinin sorunun şiddetli olduğu sonucuna varıldı.

Ekip, demans skorları daha yüksek olan köpeklerin uykuya dalmasının daha uzun sürdüğünü ve daha az uyuduğunu buldu.

Çalışmaya dahil olmayan Kennel Club köpek sağlığı ve bilimi uzmanı Nick Sutton şunları söyledi: “Demansı olan köpeklerin uykunun belirli temel aşamalarında daha az zaman harcadıklarını keşfetmek büyüleyici bir bulgu ve bu, köpeğinizde olağan dışı uyku davranışları gözlemlerseniz veterinerinizle konuşmanın önemini gösteriyor.”

Şu anda demansın tedavisi bulunmamakla birlikte Olby, araştırmayla birlikte gelecekteki sorunların habercisi olabilecek değişiklikleri erkenden belirlemeyi umduğunu söyledi.

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