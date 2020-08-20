Kortlarda Final Heyecanı…

KKTF tarafından düzenlenen EKREM YEŞİLADA ANI TURNUVASI Büyükler ve Senior kategorilerinde gerçekleşen çok çekişmeli, heyecanlı ve zevkli yarı final maçları sonunda final karşılaşmaları belirlendi.

Büyük Kadınlar kategorisinde ülkemizin önemli tenisçilerinden Özay Barutcu ile kadınlar klasman sıralamasında 1 numarada yer alan Oksana Piddubna’nın karşı karşıya geleceği çekişmeli, Büyük Kadınlar Final maçı Cuma günü gerçekleşiyor.

Büyük Erkekler kategorisinde yarı final karşılaşmasında üç buçuk saat ve 3 set sonunda ülkemizin genç yeteneklerinden erkekler klasman sıralamasında 1 numarada yer alan Derin Samioğlu’nu mağlup eden Abdelrahman Al Bitar finale adını yazdırmayı başardı.

Büyük Erkekler kategorisinde oynanan diğer yarı finalde maçında ise klasman sıralamasında 2 numarada yer alan Mustafa Zorba zorlu geçen 2 set sonunda Rasim Ülker karşısında galip gelerek finale çıkmayı başardı.

Büyük Kadınlar ve Büyük Erkekler ile Senior kategorilerinde oynanacak Final maçları Cuma günü kktf kortlarında saat 17:00 de başlayacak. Tüm tenis ve sporseverler zevkli final karşılaşmaları için kortlara davetlidir.

Büyükler ve Senior kategorilerde oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şu şekilde;

BÜYÜK ERKEKLER - Yarı Final:

DERİN SAMİOĞLU - ABDELRAHMAN A. BİTAR 5/7 – 6/3 – 4/6

RASİM ÜLKER - MUSTAFA M. ZORBA (8)6/7 - 4/6

BÜYÜK KARIŞIK ÇİFTLER:

ÖZEL PAKAN / EKİN KARASU - İBRAHİM AĞUN / ŞENGÜL TİLKİ 1/6 – 2/6

MUSTAFA ZORBA / MERİL SONAKIN - A. AL BİTAR / OKSANA PİDDUBNA 6/3 – 6/2

SENİOR 30+ ERKEKLER - Yarı Final:

KEMAL SOYER - DİMİTRİ CEBOTARİ 6/4 – 6/2

SENİOR 30+ KARIŞIK ÇİFTLER - Yarı Final:

ÖZGÜ SAMİOĞLU / ARZU ÇAĞIN - İREM İLERİCİ / HASAN GAZİOĞLU 2/6 – 4/6

SENİOR 40+ ERKEKLER - Yarı Final:

ORHUN DOĞASAL – EDİZ DEMİRCİLER 6/1 – 6/1

SENİOR 40+ ÇİFT KADINLAR - Yarı Final:

İPEK ÖZSEV / İPEK CİVİSİLLİ - KADRİYE DEBRELİ / SİNEM S. ERCANTAN 3/6 – 6/3 - 10/6

ŞAFAK GÜZOĞLU / ARZU ÇAĞIN - PEMBE GÜRDENİZ / BANU ELÇİN YOLDAŞCAN 6/1 – 6/1

SENİOR 40+ ÇİFT ERKEKLER:

ÖZGÜ SAMİOĞLU / RAĞIB RATİP - BURAK GAZİ / KADİR YORGANCIOĞLU 7/5 – 6/2

JEAN C. SCHROTTER / MUSTAFA TAŞELİ - ZAFER HIDIROĞLU / MEHMET YALÇIN

6/0 – 7/6(1)

AHMET FARAÇOĞLU / İZZET KANAGA - BURAK TÜRKSOY / KERİM İ. KARABİL (7)6/7 – 4/6

SENİOR 40+ KARIŞIK ÇİFTLER:

AYDIN YORGANCIOĞLU / DEMET ONURLU - İZZET KANAGA / ARMAĞAN GÜL 2/6 – 2/6

NECAT YÜKSEL / İPEK ÖZSEV - BÖRTE BARLASOĞLU / SİNEM S. ERCANTAN

7/6(6) – 6/3

SENİOR 50+ ERKEKLER - Yarı Final:

ZAFER HIDIROĞLU - KERİM İ. KARABİL 6/2 – 7/5