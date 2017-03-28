Kotzias:Rum Yönetimi’nin politikasını tamamıyla destekliyoruz

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias, Yunanistan’ın Kıbrıs sorununda Güney Kıbrıs’ın politikasına ‘tam ve değişmez’ desteği olduğunu söyledi.

Kotzias, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı Ioannis Kasoulides ile bir araya geldi. Görüşmeden sonra açıklama yapan Kotzias, görüşmede bölgesel gelişmeleri, güvenlik ve istikrarın gelişmesini ele aldıklarını, ayrıca iki ülkenin komşu ülkelerle üçlü işbirliği anlaşmalarını görüştüklerini söyledi. Nikos Kotzias, Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak da iki ülkenin işbirlikleri ve ortak endişeleri olduğunu ifade etti.

Kasulides de, Kotzias ile ortak çabalarını gözden geçirdiklerini, birbirlerine çeşitli başkentlerde yaptıkları temaslar hakkında bilgi verdiklerini belirtti. Kasoulides, Doğu Akdeniz’de, ortak bir politika, ayrıca ayrı ve birlikte terörizmle mücadele için harcanan bütün çabaların ‘asimetrik tehditlerle mücadelede önemli ülkeler olduklarını, Yunanistan ve Kıbrıs’ın ulusal sorunlarına hizmette faydalı olduklarını’ göstermeye başladığına işaret etti. Kıbrıs sorunuyla ilgili bir soruyu yanıtlayan Kasoulides, bunun iç ve dış yönü bulunduğunu, iç konular üzerinde bir görüş belirtmediğini veya karışmadığını, çünkü Yunanistan’ın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin politikasını tamamıyla desteklediğini kaydetti. BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin Kıbrıs Rum Lider Nikos Anastasiades ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı arasında 2 Nisan’da Lefkoşa’da bir akşam yemeğinde biraraya geleceğini anımsatan, Kasoulides, liderlerin görüş alışverişi yapma ve niyetlerini belirtmek ve olası kararlarını açıklama fırsatı bulabileceklerini söyledi.