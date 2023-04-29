Kral 3. Charles’ın taç giyme törenine ünlü yağacak

İngiltere Kralı III. Charles'ın 6 Mayıs'ta gerçekleşecek taç giyme törenine katılacak ünlü isimler bir bir belli oluyor.

Kral 3. Charles’ın, 6 Mayıs Cumartesi günü Windsor Kalesi arazisinde 20.000 kişilik bir kalabalığın önünde gerçekleşecek olan taç giyme törenine, son olarak dünyaca ünlü isimler Tom Cruise ve Joan Collins’in de katılacağı açıklandı.

BBC televizyonu ve radyosundan canlı yayınlanacak törende, televizyon programı sunan maceraperest Bear Grylls ve Sir Tom Jones da, Kral ve Konsort Kraliçe’nin taç giymesini kutlamak için önceden kaydedilmiş videolarla onlara katılacak.

Kral 3. Charles, 6 Mayıs tarihinde düzenlenecek törende tacını takacak…

Dünya genelinde milyonlarca insanın ekran karşısında izleneceği tahmin edilen törenin ardından 7 Mayıs’ta da ünlü müzisyenlerin performanslarını sergileyeceği bir konser düzenlenecek.

Ünlü şarkıcı Katy Perry, törenin ardından gerçekleşecek konserde sahne alacak…

Konserde yer alacak isimler arasında Take That, Katy Perry, Lionel Richie, Andrea Bocelli ve Sir Bryn Terfel ünlü şarkıcıların yer alacağı kesinleşti.

İngiltere Kralı III. Charles, annesi Kraliçe II. Elizabeth’in Eylül 2022’de hayatını kaybetmesinin ardından tahta geçmeye hak kazanmıştı.