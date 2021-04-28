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Kripto parada geçtiğimiz yıl 1.9 milyar dolar ya kayboldu ya da çalındı

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Kripto parada geçtiğimiz yıl 1.9 milyar dolar ya kayboldu ya da çalındı
Kripto parada geçtiğimiz yıl 1.9 milyar dolar ya kayboldu ya da çalındı

Uzmanların ve medyanın yatırımcıya “soğuk cüzdan alın, her borsaya güvenmeyin, siber saldırılara karşı kendinizi koruyun” uyarılarına rağmen  gelinen nokta 100 milyonlarca doların yurtdışına kaçırıldığı bir ortam oldu.

2020'de 1.9 milyar dolar kayboldu

Sabah gazetesinden Barış Ergin’in haberine göre, 2020'de çalınan veya kaybolan kripto para miktarı 1.9 milyar dolar. Şu anda yüzde 1'lik bir varlık, sigorta kapsamında. Dünyada bu alanda faaliyet gösteren birçok sigorta firması var ve kripto para alanında faaliyet gösteren firmalar da kendilerini uzun süredir sigortalıyor. Coinbase ya da BitGo gibi firmalar üyeleri için milyar dolarları aşan bir teminata sahip.

Türkiye’de henüz yok

Türkiye'de henüz bu alanda geliştirilmiş bir sigorta ürünü yok. Çünkü 'tanımlanmamış ve regülasyonu olmayan' bir alanı sigortalamak mümkün değil. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Merkez Bankası ve diğer düzenleyici kurumların hazırladığı regülasyon çok yakında çıkacak.  Regülasyonun ardından kripto para piyasasında da sigorta ürünlerinin çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor. Ancak bu süreç biraz zaman alabilir.

Sigorta Cini CEO'su Erdem Aydınlı, "Düzenlemenin gelmesinin ardından sektörün oturması lazım. Regülasyon nasıl olacak? Sermaye yeterliliği ya da lisanslamanın nasıl olacağına bakmak lazım. Bunların oturması biraz zaman alır. Sigortalanabilir hale gelmesi lazım bu alanın. Riskin ne olduğu belli değil. Risk tanımlanırsa hızlı bir şekilde ürünler gelir. Varlığı veya işlemi sigortalayabilirsiniz" dedi.

Bankalardaki mevduat için yaratılmış olan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu gibi bir yapı da kurulabilir mi? Bu da düzenlemenin gelmesinin ardından tartışılacak bir konu. Dünyada benzer bir yapı yok. Örneğin ABD'de kripto paranın tanımı yapılmasına ve legal olmasına rağmen Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC) kapsamında bir koruma yok.

Cüzdanlar koruma altına alınıyor

Kripto paraların sigortası deyince aslında çok geniş bir yelpazeden söz etmek mümkün. Burada ilk akla gelen cüzdanların sigortalanması. Ancak blockchain teknolojisinin dağıtık yapısında çok farklı alanlar olduğu için ürün sayısı da fazla. Sadece blockchain ve kripto para kullanıcıları için geliştirilen sigorta ürünleri var.

Online saldırılar için cüzdanları koruyor ve aynı zamanda teknoloji hataları ve eksikliklerden kaynaklanan kayıpları da karşılıyor.

Akıllı sözleşme hataları, takas kesintileri ve donanım arızaları da kapsam içinde. Kripto cüzdanlar, akıllı sözleşmeler ve borsalar için merkezi bir sigorta seçeneği.

Kripto para borsalarını sigorta ediyor. Firma, ayrıca şirketlerin müşterilerine ek sigorta satmalarına da izin veriyor. Özel anahtar teminatı veya özel anahtarın kaybolması durumunda sigorta devreye giriyor.

Blochain’i kullanan firmalar da var

Merkezi olmayan sigorta şirketleri de var. Örneğin Etherisc, Ethereum blok zincirinde sigorta için akıllı bir sözleşme protokolü. Etherisc'te kullanıcılar uçuş gecikmeleri, kasırga sigortası, kripto cüzdan sigortası, kripto kredi sigortası ve mahsul sigortası oluşturdu. Ayrıca, Etherisc sigorta fonuna yatırım yapma seçeneği de var. Kullanıcılar, yatırımlarından faiz kazanmak için Ethereum, Bitcoin veya dolar yatırabiliyor.

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