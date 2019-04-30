  • BIST 95.628
  • Altın 246,380
  • Dolar 5,9583
  • Euro 6,6833
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKASağlık Bakanlığı: 4 su firmasından test amaçlı numuneler alındı

Kuir Kıbrıs Derneği de ara bölgedeki mitinge katılacak

»
Kuir Kıbrıs Derneği ara bölgede gerçekleştirilecek 1 Mayıs etkinliğine katılacağını açıkladı.
Kuir Kıbrıs Derneği de ara bölgedeki mitinge katılacak

Kuir Kıbrıs Derneği tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Taleplerimizi duyurmak, mücadelemizi yükseltmek üzere  saat 18:00'de Lefkoşa Kuğulu Park'ta toplanıp ara bölgeye yürüyeceğiz” denildi.

Açıklamada, “LGBTİ+ emekçiler olarak, heteroseksüel ve natransların yaşadıklarına ek olarak, mevcut veya algılanan cinsel yönelimi ya da cinsiyet kimliğinden dolayı işe alımda ayrımcılığa maruz kalmakta, iş bulabildiğimiz durumlarda cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğimizin ‘ifşa edilmesi’  temelinde korku yaşamakta, bununla tehdit edilmekte, iş yerlerinde ayrımcılık ve şiddete maruz kalmakta, istifaya zorlanmakta, işten atılmakta, yoksullaştırılmaktayız” denildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Chicago'ya ilk siyah kadın eşcinsel belediye başkanı03 Nisan 2019 Çarşamba 17:09
  • Nebraska'da bir anne eşcinsel oğlu için taşıyıcı anne oldu, torununu doğurdu03 Nisan 2019 Çarşamba 09:11
  • Brunei'de LGBTİ bireylere taşlanarak idam edilme cezası getirildi03 Nisan 2019 Çarşamba 08:56
  • Kıbrıs “Hade Gene” diyor02 Nisan 2019 Salı 12:03
  • Kuir Kıbrıs Derneği:“Renklerin Çeşitliliği” projesi ilk etkinliği gerçekleştirildi31 Mart 2019 Pazar 13:58
  • Kuir Kıbrıs Derneği Genel Kurulu toplanacak...28 Mart 2019 Perşembe 19:52
  • Brunei’de eşcinsel ilişkiye taşlanarak öldürülme cezası getirildi28 Mart 2019 Perşembe 11:24
  • “Bir lezbiyenin öldürülmesi kimsenin umrunda değil”23 Mart 2019 Cumartesi 13:35
  • CHP açılımlarına Akit Gazetesi'nden Homofobik kampanya20 Mart 2019 Çarşamba 16:00
  • Dizi Türkiye'ye uyarlanınca eşcinsel karakterler kayboldu20 Mart 2019 Çarşamba 15:52
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti