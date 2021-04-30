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Kuir Kıbrıs Derneği’nin, ‘LGBTİ+’ların Sosyal Hizmetlere Erişimi konulu Araştırması’ Başlamıştır

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Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Kuir Kıbrıs Derneği tarafından KAOS GL iş birliğiyle yürütülen “Sömürüden Özgür LGBTİ+ HAYAT” Projesi kapsamında, “LGBTİ+’ların Sosyal Hizmetlere Erişimi Araştırması” konu araştırma  çevrimiçi olarak başlatıldı
Kuir Kıbrıs Derneği’nin, ‘LGBTİ+’ların Sosyal Hizmetlere Erişimi konulu Araştırması’ Başlamıştır

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Kuir Kıbrıs Derneği tarafından KAOS GL iş birliğiyle yürütülen “Sömürüden Özgür LGBTİ+ HAYAT” Projesi kapsamında, LGBTİ+’ların Sosyal Hizmetlere Erişimi Araştırması” konu araştırma  çevrimiçi olarak başlatılmıştır.  

 

 “Lezbiyen, gey, biseksüel, trans, interseks ve artıların (LGBTİ+), sömürüden özgür olabileceği bir Kıbrıs” sloganıyla yola çıkan Hayat Projesi kapsamında yürütülen ‘Mevcut sosyal hizmetlerin ve bu hizmetlere erişimin haritalandırılması araştırması’ ile, Kıbrıs’ın kuzey kesiminde sunulmakta olan mevcut sosyal hizmetlerin ve LGBTİ+ların bu hizmetlere (yurttaş olan ve olmayan) erişiminin değerlendirilmesi hedeflenmektedir.  Araştırma ayrıca sosyal hizmet biriminde hizmet sağlamakta olan kişilerin LGBTİ+’lara karşı tutumları ortaya koymayı da hedeflemektedir.

 

Araştırması kapsamında, LGBTİ+’ların barınma, sosyal yardım, psiko-sosyal destek ve şiddet sonrası destek mekanizmalar alanlarında sosyal hizmetlere olan erişim düzeylerinin belirlenmesinin yanında bu hizmetlerde cinsel yönelim, cinsiyet kimliği ve cinsiyet ifadesi temelli varsa yaşanan potansiyel ayrımcılık ve ötekileştirmeleri ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu araştırma , toplumsal cinsiyet farkındalığının yükseltilmesi, LGBTİ+’ların sosyal hizmetlere erişiminin güçlendirilmesi için geliştirilecek politikaların belirlenmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Araştırmaya katılım tamamen gönüllülük esaslıdır ve araştırma kapsamında sağlanan kişisel bilgiler gizli tutulacaktır.

 

Eğer kendinizi LGBTİ+ olarak tanımlıyorsanız 6-8 dakika sürecek olan anketimizin linkine  https://tr.surveymonkey.com/r/QCAlgbtiSocialWelfare tıklayarak araştırmaya katılabilirsiniz. Kendinizi LGBTİ+ olarak tanımlamıyorsanız, araştırmanın daha fazla kişiye ulaşmasını sağlayarak LGBTİ+’ların sesini duyurabilmesine katkı koyabilirsiniz.  Ek olarak, Sosyal Hizmet ‘Dairesinde’ hizmet sosyal hizmet servisi sağlıyorsanız, ortalama 10 dakikasürecek olan anketimizin linkine https://forms.gle/WaGwtTF1S2D6s75fA tıklayarak araştırmaya katkı sağlayabilirsiniz.

 

Daha detaylı bilgi için, dayanışma hattına haftanın 7 günü 10:00-22:00 saatlerinde mesaj veya telefon araması yoluyla, +90 (542) 858 58 47 numarasından ulaşabilirsiniz. 

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