Kuir Kıbrıs: Kadınlar kimsenin ‘karısı’, ‘anası’ veya ‘hizmetçisi’ olmak zorunda değildir

Kuir Kıbrıs Derneği tarafından yapılan yazılı açıklamada, Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal’ın açıklamalarını “cinsiyetçi ve heteronormatif” ve kabul edilemez olarak nitelendirildi, Ünsal hakkında derhal işlem başlatılması çağrısında bulunuldu.

Dernek’ten yapılan açıklamada, “Kadınlar kimsenin ‘karısı’, ‘anası’ veya ‘hizmetçisi’ olmak zorunda değildir. Kadınlara ve çocuklara heteroseksüelliği, evliliği, toplumsal cinsiyet rollerini dayatan zihniyete karşı ‘kadın, yaşam, özgürlük’ diye haykırıyoruz” denildi.

Açıklamada, pazartesi günü Gazimağusa’daki Polatpaşa Camii’nde düzenlenen “İslam’da Evliliğin Eşlere Tanıdığı Hak ve Yüklediği Sorumluluklar” başlıklı seminerinde "eğitim" adı altında konuşma yapan Ahmet Ünsal’ın konuşmasının Dernek tarafından onaylanan uluslararası sözleşmelere aykırı olduğu ve toplumsal cinsiyet eşitliğine zarar verdiği savunuldu.

“ÜNSAL KONUŞMASINDA, HER KADINA BİR ERKEKLE BİRLİKTE OLMAYI ZORUNLU KILMIŞTIR”

“Ünsal yaptığı konuşmalarda hem kız çocuklarının küçük yaşlarda evlendirilmesini meşru kılmış hem de her kadına heteroseksüel olmayı, dolayısıyla bir erkekle birlikte olmayı, zorunlu kılmıştır” ifadeleri kullanılan açıklamada, 18 yaşının altında her kişinin çocuk olduğu ve evlendirilmesinin suç olduğu, her kadının evlenmek zorunda olmadığı ve karşı cinsten hoşlanmak zorunda olmadığı belirtildi.

“Lezbiyen, biseksüel ve aseksüel kadınlar vardır ve hiçbir kadın kendi var oluşu için bir erkeğe ihtiyaç duymamaktadır” ifadeleri kullanılan açıklamaya şöyle devam edildi:

“Kadınların bir eşya gibi alınıp satılmasını normalleştiren Ünsal’ın açıklamaları hem kadına yönelik şiddetin artmasına neden olurken, hem de kadınlara eşleri cinselliğe davet etti mi buyurmaları gerektiğini söyleyerek kadına yönelik cinsel şiddeti normalleştirmektedir. Medeni haklar başta olmak üzere, kadınların ekonomik, fiziksel ve cinsel tüm haklarını ihlal eden bu tarz açıklamalar ayrıca Din İşleri Başkanlığı’nın görevini suistimal ettiğini de göstermektedir.”

“BU AÇIKLAMALAR KKTC MECLİSİ’NİN ONAYLADIĞI CEDAW VE EVRENSEL ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİ’NE AYKIRI”

Söz konusu açıklamaların, KKTC Meclisi’nin onayladığı Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Sözleşmesi (CEDAW) ve Evrensel Çocuk Hakları Sözleşmesine aykırılık teşkil ettiğine de işaret edilen Dernek açıklamasında, bu sözleşmelere göre toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak ve çocuk haklarını korumanın tüm devlet kurumlarının sorumluluğu olduğu kaydedildi.

KKTC Anayasası’na göre din eğitimi ve öğretiminin devletin gözetim ve denetimi altında yapılması ve her türlü öğretim ve eğitim etkinliğinin Milli Eğitim Bakanlığı’nın denetim ve gözetimi altında olması gerektiği ifade edilen açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı’nın izni olmadan herhangi bir eğitim faaliyetinin başlatılamayacağı veya yapılamayacağı da vurgulandı.

Açıklamada, kadınların ve çocukların insan haklarını ve toplumsal cinsiyet eşitliğini savunan herkes ses çıkarmaya ve yetkililer bu sözler karşısında adım atmaya davet edildi.