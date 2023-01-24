  • BIST 5.343,05
  • Altın 1172.141
  • Dolar 18.804
  • Euro 20.4461
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAİngiltere'de hemşireler yeniden iki günlük greve gitti

Kültür Dairesi bünyesindeki sanat merkezlerinin kalitesini yükseltmek ve yeni sanat merkezi açmak için çalışma başlatıldı

»
Kültür Dairesi bünyesindeki sanat merkezlerinin kalitesini yükseltmek ve yeni sanat merkezi açmak için çalışma başlatıldı
Kültür Dairesi bünyesindeki sanat merkezlerinin kalitesini yükseltmek ve yeni sanat merkezi açmak için çalışma başlatıldı

Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi, bünyesinde faaliyet gösteren Atatürk Kültür Merkezi ve İsmet Vehit Güney Sanat Merkezi’nin hizmet kalitesini yükseltmek amacıyla çalışma başlattıklarını bildirdi.

Daire, bunun yanında yeni kültür-sanat merkezlerinin açılması ve diğer merkezlerle işbirliği içerisinde faaliyetlerin yapılması için girişimde bulunduklarını kaydetti.

Daire’den yapılan açıklamada, Atatürk Kültür Merkezi binasının bakım ve restorasyonunun yapılması için yürütülen çalışmalara ek olarak, merkezin hizmet kalitesinin artırılması için de çalışmaların başlatıldığı belirtildi. Bunun yanında, Kültür Dairesi Güzel Sanatlar Görevlisi Bedia Kale’nin AKM’de açılacak sergilerde küratörlük hizmeti vermek amacıyla görevlendirildiği duyuruldu.

– İsmet Vehit Güney Sanat Merkezi oda müziği ve resitallere de ev sahipliği yapacak

Açıklamada, yakın zamana kadar sadece sergi salonu olarak hizmet veren İsmet Vehit Güney Sanat Merkezi’nin ise oda müziği ve resitallere de ev sahipliği yapacak şekilde geliştirildiği ifade edildi.

Kültür Dairesi ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası işbirliğinde şubat ayından başlayarak, İsmet Vehit Güney Sanat Merkezi’nde oda müziği konserleri düzenlenmeye başlanacağı kaydedildi.

Kültür Dairesi işbirliğinde, ülkede faaliyet gösteren kültür sanat evlerinin sayısının ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla çalışmaların sürdürüldüğü kaydedilen açıklamada, bu bağlamda Rüya Reşat Atölyesi için girişimde bulunularak, protokol hazırlandığı ifade edildi.

– Zaimağaoğlu: “Bu merkezlerinin, ülkelerin sanat ve kültüre verdiği önemi gösteren mekanlar olduğu vizyonuyla hareket ediyoruz”

Açıklamada, Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu’nun “Kültür Dairesi olarak, kültür sanat merkezlerinin, ülkelerin kültüre ve sanata verdikleri önemi gösteren, devletlerin itibarını yücelten, sanatsal ve anıtsal mekanlar olduğu vizyonuyla hareket ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

 

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Chimpcasso: Ünlü şempanzenin tabloları satışa çıktı21 Ocak 2023 Cumartesi 13:39
  • Netflix CEO’su görevini bırakma kararı aldı20 Ocak 2023 Cuma 12:13
  • Güzellik yarışması diplomatik kriz yarattı: Devlet başkanından çarpıcı iddia19 Ocak 2023 Perşembe 23:05
  • Kim Kardashian, Prenses Diana’nın ikonik kolyesini satın aldı19 Ocak 2023 Perşembe 21:40
  • Koronavirüs Hollywood'da: Altın Küre'ye katılanların testi pozitif19 Ocak 2023 Perşembe 19:50
  • Kültür Dairesi iki sanatçının eserini Kültür Dairesi Sanat Koleksiyonuna kazandırdı19 Ocak 2023 Perşembe 17:30
  • Serdar Ortaç’ın hayatı film oluyor19 Ocak 2023 Perşembe 16:25
  • ABD'li oyuncu California dağlarında kayboldu19 Ocak 2023 Perşembe 12:33
  • Tripadvisor açıkladı: İşte 2023’ün en popüler kentleri19 Ocak 2023 Perşembe 00:35
  • İklim aktivisti Greta Thunberg gözaltına alındı18 Ocak 2023 Çarşamba 12:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti