LAÜ Akademisyeni Pirgalıoğlu, Etkin Su Kullanımına Dikkat Çekti

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Saltuk Pirgalıoğlu, “Etkin Su Kullanımı" ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Pirgalıoğlu, Su kaynakları ile ilgili yazılara veya seminerlere başlarken genellikle durumun önemine vurgu yapmak için ulaşılabilir güvenli su kaynakları hakkında bazı rakamlar verilir diyerek “ Dünya yüzeyinin %71’ i su ile kaplı olmasına rağmen suyun büyük bir çoğunluğu tuzlu sudur ve doğrudan kullanım için uygun değildir. Dünya üzerinde bulunan su miktarının ancak %0,024’ü hazır olarak yeraltı ve yerüstü su kaynaklarında yeralmaktadır. Su kimyasal ve fiziksel özellikleri ile eşsiz bir maddedir ve hayatın devamı için de hepimizin bildiği gibi vazgeçilmezdir. Hücrelerimizin %60’ının su ile dolu olması yine suyun bizim için ne kadar önemli bir kaynak olduğunu göstermektedir”dedi .

“Su kaynaklarının doğa tarafından yenilenebileceği hızın üstünde kullanılması su kaynaklarını tüketiyor”

Pirgalıoğlu açıklamasının devamında, “ Dünya çapında su sorununun sağlık, ekonomi, güvenlik ve çevre boyutları olduğu söylenebilir. Bu başlıkları örnekler verilerek açıklayacak olursak; temiz ve güvenilebilir suya ulaşılamaması ciddi sağlık problemlerine sebep oluyor ve birçok insan su kaynaklı hastalıklardan hayatını kaybediyor. Su kaynaklarının varlığı tarım aktivitelerini önemli şekilde etkilediği için ülke ekonomileri açısından önem arz ediyor. Su kaynaklarına ulaşmak devletler arasında gerilimlere sebep oluyor. Su kaynaklarının doğa tarafından yenilenebileceği hızın üstünde kullanılması su kaynaklarını tüketiyor ve çevresel zarara yol açıyor”dedi.

“Ülkemizde şu anda su büyük ölçüde Türkiye Cumhuriyeti’nden sağlanan su ile karşılanmaktadır. Ülkemize ulaşan su yine bu proje kapsamında yapılan su arıtma tesisinde güvenli bir şekilde arıtıldıktan sonra dağıtımı yapılmaktadır” diyen Pirgalıoğlu açıklamasında , bu kaynak büyük ölçüde bizim için bir rahatlama olsa da hızlı tüketim ve kuraklık sebebi ile deniz girişimine maruz kalarak tuzlanan yeraltı su kaynaklarımızın geri kazanılması, alternatif yöntemler ile su elde edilmesinin araştırılması ve su tüketiminin azaltılması için tedbirler alınması ülkemizde su güvenliği için önemli konulardır ifadelerine yer verdi.

Pirgalıoğlu, suyun etkin kullanımı ve kayıpların azaltılması için alınacak önlemleri şöyle sıraladı;

* Su kaçaklarının tespiti ve önlenmesi,

* Bahçe düzenlemesi yapılırken kurak şartlarda da yaşayabilen bitkilerin kullanılması,

* Damlama sulama metodu gibi su kayıplarının daha az olduğu metodlar kullanılması,

* Sulama yapılması için sabah erken veya akşamüzeri güneşin etkili olmadığı saatlerin seçilmesi,

* Akıllı sulama sistemleri ile toprağın neminin ölçülüp, ihtiyaç duyulduğu zamanlarda sulamanın başlatılması,

* Su tasarruflu duş başlıkları, lavabolar, tuvaletler gibi ürünlerin tercih edilmesi ,

* Evler, ofisler ve apartmanlar tarafından gri suyun toplanıp geri kullanımı,

* Kısa süreli duşlar alınması, çamaşır ve bulaşık makinelerinin sadece dolu iken çalıştırılması veya tam dolu değilken uygun ayarda çalıştırılması,

Elimizi yıkarken, dişlerimizi fırçalarken, traş olurken vb. aktiviteler sırasında suyu kapatmaya özen gösterilmesi.

Pirgalıoğlu son olarak, “Burada sıralanan önlemler dünyada herkesin uygulayabileceği genel önlemler olarak sıralanmıştır. Tabi ki bu önlemlerin hepsinin her ülkede veya her vatandaş tarafından uygulanabilmesi mümkün değildir, ancak aralarından bize uygun olanları seçip yapabileceğimiz kadar bu önlemleri uygulamaya çalışırsak su tüketiminde hatırı sayılır ölçüde azalma gözlemlenebilir” dedi.